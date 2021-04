Si chiama Kintsugi. Viene dal Giappone. È una tecnica di riparazione che nasconde in sé un profondo senso filosofico. Per questo si dice che il Kintsugi sia una sorta di approccio alla vita. Si tratta di riparare oggetti di ceramica rotti, unendo i pezzi con una colla dorata. Questo procedimento dà vita ad un oggetto meraviglioso. L’oro segue le casuali linee di rottura con un risultato che lascia basiti.

Storia

Questa pratica è molto antica, la leggenda più accreditata sulla sua nascita, è ambientata nel XV secolo.

Lo shogun Ashikaga Yoshimasa ruppe per sbaglio la sua tazza da tè preferita. Siccome ci era molto legato affettivamente, la spedì in Cina per farla accomodare, ma il risultato non lo convinse affatto. Così, quasi arreso, la diede a degli artigiani giapponesi che, cercando in ogni modo di accontentare il potente signore, inventarono questa tecnica. Unirono i pezzi rotti con della lacca mista a polvere d’oro.

Lo shogun fu contentissimo e così nacque il Kintsugi.

Come fare

Ecco come accomodare facilmente tazze e vasi di ceramica, creando dei pezzi unici più belli di prima.

Basta recarsi in una qualunque mesticheria, acquistare della colla bicomponente e della polvere d’oro. Mischiare con cura, fino ad ottenere una miscela uniforme.

Unire i pezzi rotti con questa colla dorata e aspettare che secchi. Non si deve utilizzare troppa miscela fra pezzo e pezzo, altrimenti l’eccedenza è troppa. Il risultato è incredibile.

Il pensiero filosofico

Dietro questa affascinante tecnica, c’è qualcosa di più della necessità di risparmiare. L’idea alla base è che la vita porta spesso a delle fratture, sentimentali ed emotive.

Riuscire a trasformare una rottura, un errore o un dolore in qualcosa di migliore, è il pensiero filosofico che sta alla base del Kintsugi.

Dunque, la prossima volta che si romperà un oggetto di ceramica a cui si è particolarmente affezionati, questa tecnica orientale potrebbe essere la giusta soluzione.

