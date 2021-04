Le afidi sono un parassita veramente noioso e un osso duro da eliminare. Queste bestioline sono anche dette pidocchi delle piante e hanno un colore diverso dal verde, al nero, al rosso.

Quindi, qualora volessimo costatare se la nostra pianta sia affetta da questi infestanti, dovremmo guardare con attenzione se presenti strane colonnine di esserini colorati sulle foglie.

In tal caso occorre intervenire subito. Perché questi parassiti succhiano la linfa dalla pianta, facendo così arricciare le foglie.

Altro segno a cui prestare attenzione, oltre alle foglie increspate, è la presenza di una sostanza appiccicosa. Ovvero la melata.

Infine, se ci sono formiche nell’orto, potrebbero anche esserci delle afidi. Questi due insetti sono di solito alleati in una specie di joint venture dove la formica ha il ruolo di portare l’afide alla pianta e quest’ultima rifornisce la formica di melata di cui è ghiotta. Pertanto prestiamo attenzione se nel terreno vediamo delle formiche.

Ecco, però, come eliminare le afidi con questo ingrediente da aperitivo completamente biologico: il rabarbaro.

Il rabarbaro: repellente per le afidi

Questa preziosissima erbacea, che in Italia è conosciutissima per l’amaro digestivo o aperitivo, ci riserva una sorpresa.

Proprio nelle foglie del Rabarbaro, infatti, si concentra una grande quantità di acido ossalico. Proprio per questo motivo le foglie non sono commestibili. La funzione che ci interessa è quella di repellente per le afidi.

Produciamo un decotto di foglie di rabarbaro e mettiamolo in uno spruzzatore. Uno spruzzino per i vetri, ad esempio, andrà benissimo.

Eroghiamo a volontà sulla pianta colpita. Ma anche sulle piante vicine. Non è un rimedio che rechi danno alle piante pertanto non si abbia alcun timore nell’applicazione.

Vediamo però come si prepara il decotto.

Prepariamo il decotto

Per preparare il nostro decotto abbiamo bisogno di 2 litri di acqua e di 200 grammi di foglie di rabarbaro.

In una pentola mettiamo a bollire le foglie di rabarbaro, per circa mezzora, a fuoco lento.

Quindi filtrare e lasciare raffreddare. Dopodiché spruzzare a volontà: ecco come eliminare le afidi con questo ingrediente da aperitivo completamente biologico, il rabarbaro.

