Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come eliminare la muffa e le macchie nere dalla guarnizione del frigorifero e renderla splendente? Il frigorifero è un elettrodomestico indispensabile in tutte le case. Contiene e conserva i cibi, per questo motivo va tenuto sempre pulito.

Occorre prestare attenzione anche alle guarnizioni che, con il trascorrere del tempo, oltre ad usurarsi, si sporcano e formano quelle odiose tracce di muffa.

La muffa nella guarnizione del frigorifero, è un problema comune, che danneggia non solo l’elettrodomestico, ma potrebbe portare al deterioramento anche dei cibi.

In realtà, se si possiede un frigorifero nuovo, la pulizia della guarnizione dovrebbe essere effettuata ogni 15 giorni, strofinando con una spugnetta e un po’ di detersivo. Con un panno umido sciacquarla ed asciugare poi con un panno asciutto. Eseguendo questa operazione regolarmente, si eviterà la formazione della muffa.

In questo articolo daremo dei consigli su come eliminare la muffa e le macchie nere dalla guarnizione del frigorifero e renderla splendente con diversi metodi naturali.

Ecco alcuni metodi

Spazzolino da denti e bicarbonato

Per le pulizie ordinarie, mettere del bicarbonato sullo spazzolino e strofinare leggermente sulla guarnizione e poi sciacquare con un panno inumidito di acqua e aceto.

Come sbiancare la guarnizione

Primo metodo

Per sbiancare e togliere le macchie di muffa, tamponare la guarnizione con acqua ossigenata 40 volumi. Strofinare uno spazzolino sul sapone di Marsiglia, versarci del bicarbonato, strofinare la guarnizione e lasciare in posa per una trentina di minuti. Sciacquare con un panno umido e successivamente con acqua e aceto. Se non si è in possesso dell’acqua ossigenata, si può usare una candeggina delicata.

Secondo metodo

Sistemare lungo tutta la guarnizione, dei batuffoli di cotone, imbevuti con acqua ossigenata o candeggina delicata, lasciare in posa par trenta minuti e sciacquare con un panno inumidito di acqua e aceto.

Terzo metodo

Strofinare la guarnizione con del succo di limone salato e caldo. Lasciare la soluzione in posa per trenta minuti.

Quarto metodo

Preparare una miscela di aceto e acqua ossigenata. Lasciare agire per trenta minuti e sciacquare con un panno bagnato con un po’ di alcol e acqua.