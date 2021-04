Il fenomeno della condensa, è presente purtroppo in tante case italiane.

Ciò avviene a causa dell’eccessivo livello di umidità, negli ambienti.

Possiamo accorgerci della presenza dell’umidità, quando vediamo che sui vetri, si formano delle gocce di acqua e si appannano e sporcano facilmente.

La condensa che si forma sui vetri si crea anche sulle mura, penetra all’interno le deteriora e fa formare la muffa. Questa è un fungo che via via si deposita non solo sulle mura rovinandole, ma anche sui mobili e sui vestiti creando aria malsana e cattivo odore.

La muffa non rovina solo gli ambienti, ma fa anche male alla salute, perché è formata da micro tossine, che col tempo si depositano nelle vie respiratorie dando origine alle allergie.

Per questo motivo è importante sapere come eliminare in quindici minuti in modo semplice e per sempre la sgradevole muffa dalle mura di casa ed evitare danni anche alla salute. Non solo è importante ma anche necessario per il benessere e la salute di tutta la famiglia ed in particolare dei bambini e degli anziani, che sono i soggetti più deboli.

Ecco come eliminare in quindici minuti in modo semplice e per sempre la sgradevole muffa dalle mura di casa ed evitare danni anche alla salute.

Tra i tanti rimedi naturali per eliminare l’umidità dalle pareti, ne proponiamo uno con un prodotto fatto in casa, che eliminerà per sempre la condensa in poco tempo.

Non solo ci ritroveremo con il muro pulito, ma la casa non avrà più quel cattivo odore di vecchio e profumerà di pulito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Preparazione

Prendere uno spruzzino da un litro e versare all’interno, seguendo l’ordine, questi ingredienti con l’aiuto di un imbuto:

a) 700 ml di acqua;

b) 2 cucchiai di bicarbonato;

c) 2 cucchiai di sale fino;

d) 4 cucchiai di acqua ossigenata;

e) 1/2 bicchiere di candeggina.

Prima di versare la candeggina, agitare il flacone in modo da far sciogliere gli ingredienti.

Nel momento in cui si versa la candeggina, chiudere immediatamente il flacone perché si crea una schiuma, che potrebbe uscire dal contenitore.

Quando la schiuma sarà diminuita, agitare di nuovo il flacone.

Come fare

Spruzzare la soluzione sul muro interessato, lasciarla in posa per quindici minuti e poi pulire, con un panno morbido.

Se la muffa non dovesse sparire, ripetere il procedimento dopo due giorni, e lasciare agire per più tempo.

Il risultato dovrebbe essere davvero soddisfacente!