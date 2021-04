Quante volte ci diciamo che vorremmo qualcosa ma non possiamo permettercelo. O che ci piacerebbe sviluppare delle qualità ma non siamo sicuri di farcela.

Quanti desideri rimangono chiusi nei cassetti per non venire mai aperti? E quante volte aspettiamo il momento giusto per aprirli?

Ecco che oggi è possibile farlo con solo 2 quaderni per applicare la tecnica dei 101 desideri e realizzare tutti i sogni.

La tecnica dei 101 desideri tibetani

Esiste un metodo molto antico che viene dal lontano Tibet e svelato recentemente. Nello specifico lo scrittore e ricercatore italiano Igor Sibaldi ha diffuso questo metodo nei suoi seminari.

In che cosa consiste questa tecnica ed è veramente efficace? La spiegazione psicologica che viene data è l’evidente capacità di sviluppare e concretizzare delle idee che sorgono dalla nostra volontà.

La nostra volontà è la forza che mette in moto ogni nostra azione, come anche semplicemente alzarci dal letto. Spesso viviamo però in modalità di sopravvivenza e ci scordiamo che la vita è un piacere e abbandoniamo i nostri desideri.

Con questo metodo abbiamo la possibilità di scriverli su carta, leggerli tutti i giorni ed attirarli nella nostra realtà.

Solo 2 quaderni per applicare la tecnica dei 101 desideri e realizzare tutti i sogni

Passando alla pratica, quello che ci serve sono 2 quaderni, uno di brutta copia e uno di bella.

Il primo processo è di scrivere 150 desideri che siano materiali e anche dell’essere, sulla brutta copia. Ci sono ovviamente delle regole da rispettare, ovvero:

a) scrivere “Io voglio” all’inizio della frase;

b) scrivere sempre in forma affermativa (mai usare il “non”);

c) scrivere la frase con massimo 14 parole;

d) non scrivere desideri “seriali”: è come avere lo stesso vestito in più colori diversi;

e) non scrivere cifre di denaro, ma direttamente l’obiettivo da raggiungere con quella somma;

f) non fare paragoni con altre persone;

g) non chiedere relazioni sentimentali specifiche con qualcuno, quindi rispettare il libero arbitrio;

h) non chiedere desideri per altre persone;

i) chiedere desideri specifici e concreti, non astratti;

l) non usare diminutivi: pensare sempre in grande.

Fase finale per iniziare il percorso di attrazione e realizzazione dei desideri

Una volta scritti i 150 desideri, processo che può durare più giorni, questi devono essere ridotti a 101.

Si riscrivono quindi i 101 desideri sul quaderno di bella copia, si leggono 1 volta al giorno tutto l’anno e si attende. La nostra mente inizierà a visualizzare nuove cose con solo 2 quaderni per applicare la tecnica dei 101 desideri e realizzare tutti i sogni.

Ad ogni desiderio esaudito, cancellarlo e riscriverne un altro e saremo pronti ad accogliere nuove opportunità nella nostra vita.