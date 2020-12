Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il pesce è buono, è sano ed è in assoluto uno degli alimenti più cucinati proprio in questo periodo di Natale. Rinunciarci solo perché a volte può sprigionare un odore sgradevole in cucina è un vero peccato. Per nostra fortuna con alcuni accorgimenti potremo sia gustarci il nostro delizioso piatto di pesce sia avere una casa libera da qualsiasi tipo di puzza. Scopriamo quindi come eliminare in modo efficace l’odore di pesce dalla nostra cucina.

Cosa fare durante la cottura

Prima di eliminare dovremmo pensare a prevenire il cattivo odore. Se quindi decidiamo di friggere il nostro pesce dovremmo aggiungere una fetta di mela o una scorza d’arancia all’olio. In questo modo si eviterà la diffusione di fastidiosi olezzi.

Se invece bolliamo il pesce il consiglio è quello di aggiungere all’acqua semplicemente qualche foglia di alloro. Infine se utilizziamo il forno possiamo agire appena dopo la cottura. Ci basterà far bollire una buccia di un limone in acqua; dopodiché versiamo l’acqua in una ciotola e lasciamola per qualche ora dentro il forno. In questo modo il cattivo odore verrà assorbito.

Cosa fare dopo

Se invece ormai abbiamo cucinato esistono altri trucchi per eliminare in modo efficace l’odore di pesce dalla nostra cucina. Per prima cosa dobbiamo mettere in un sacchetto tutti i resti del pesce, chiuderlo bene e lasciarlo fuori dal balcone.

A questo punto bisogna pulire le stoviglie. Se abbiamo una lavastoviglie possiamo lavarle come di consueto. Una volta terminato aggiungiamo una buona quantità di bicarbonato all’interno e programmiamo il lavaggio più lungo. Se invece non possediamo la lavastoviglie, dobbiamo riempire il lavello con acqua bollente, detersivo per piatti e bicarbonato di sodio. Lasciamo qualche minuto in ammollo e poi sfreghiamo bene le superfici.

Se abbiamo usato la cappa della cucina sarebbe utile sostituire il panno che assorbe gli odori. Possiamo anche lavarlo, il metodo è lo stesso appena usato per i piatti. Con detersivo, limone e bicarbonato laviamo poi anche le altre superfici della cucina (piastre, fornelli, mattonelle) e i pavimenti.

Infine esiste un vecchio trucco utile per eliminare l’odore persistente. Mettiamo a bollire una pentola d’acqua e aggiungiamo rametti di rosmarino e foglie d’alloro, o anche bucce d’arancia o di mandarino con chiodi di garofano. Il profumo coprirà il cattivo odore di pesce, e la pentola sarà facile da spostare anche nelle altre stanze.