Il salmone come pietanza di qualità è salito in auge negli ultimi anni. Si tratta di un pesce dal gusto caratteristico ma delicato, piuttosto grasso e che si scioglie in bocca. È uno di quegli alimenti che viene buono in qualsiasi modo lo si cucini, crudo, croccante, morbido, al cartoccio o con la pasta in un primo.

Tuttavia se si decide di comprarne un trancio fresco, il salmone ha lo svantaggio di avere una pelle piuttosto complicata da eliminare. Con questo secondo piatto al forno si può però eliminare le squame senza alcun tipo di sforzo. Inoltre parenti e amici saranno deliziati da questa ricetta leggera ma gustosa. Ecco quindi come togliere la pelle al salmone cucinandolo al forno.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per il salmone al forno:

1 trancio di salmone fresco;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo q.b.;

timo q.b.;

rosmarino q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

pepe rosa q.b.;

sale grosso q.b..

Come togliere la pelle al salmone cucinandolo al forno

Foderare una teglia con della carta forno. Ricoprire il fondo con uno strato di sale grosso spesso circa mezzo centimetro e abbastanza grande da ospitare il trancio. Depositare quindi il salmone fresco avendo cura di appoggiare la parte con la pelle direttamente sul sale. Fare quindi un battuto con aglio, prezzemolo, timo e rosmarino e cospargere con esso il salmone. Aggiungere alcuni grani di pepe rosa e terminate versando un filo d’olio.

Mettere quindi in forno ventilato a 150 °C per circa 10-15 minuti a seconda dello spessore del trancio. Durante la cottura controllare che il salmone non si asciughi troppo e nel caso aggiungere un altro po’ di olio. Tirare quindi fuori dal forno. A questo punto bisogna dividere il pesce dalla pelle: quest’ultima rimarrà attaccata al sale grosso e il pesce si separerà senza alcuna difficoltà! Provare per credere, si tratta di un trucco infallibile.

Avremo quindi il salmone al forno leggero ma assolutamente gustosissimo e privo di qualsiasi residuo di pelle pronto da servire ai nostri ospiti. Si può anche accompagnare questa ricetta con un contorno di verdure o di patate al forno.