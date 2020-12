Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come tutti sappiamo le uova sono un alimento utilizzato moltissimo in cucina. È molto spesso uno degli ingredienti principali in molte ricette. Possiamo cucinarlo ad esempio come un secondo piatto affiancato ad un bel piatto di verdure. Inoltre i modi per prepararlo sono tantissimi. Fritto, in camicia, sodo, strapazzato.

È inoltre fondamentale per la preparazione di molti dolci da leccarsi i baffi.

C’è poi chi preferisce utilizzare solo la parte proteica, l’albume, e chi invece utilizzerebbe solo la porzione centrale, il tuorlo.

Vediamo quindi con questo articolo il modo per cucinare le uova in forno che pochi conoscono.

Gli ingredienti

Per la preparazione di 6 porzioni di uova impanate al forno.

6 uova da imparare

Un uovo per la panatura

50 grammi circa di pan grattato

Olio

Sale

Il procedimento

Innanzitutto mettiamo una pentolina piena d’acqua sul fuoco e aspettare che bolle.

Prendere le nostre 6 uova e romperle all’interno dell’acqua bollente.

A questo punto dovremo aspettare circa un minuto prima di tirarle fuori dalla pentola facendo sempre molta attenzione a non romperle durante l’operazione.

Riuscire a mantenerle integre non è facile. Per fare questo potremmo aiutarci utilizzando una palettina che cercherà di dargli una forma.

Posizionarle tutte su una teglia ricoperta da carta forno.

A parte in un piatto sbattere l’uovo che serve per la panatura.

Adesso possiamo andare a inumidire le nostre 6 uova nell’uovo appena sbattuto e successivamente rivestirle di pangrattato.

Possiamo ora infornare tutto a 180 gradi per 15 o 20 minuti.

Una volta terminato il tempo potremmo assaggiarlo e servirle con un po’ d’olio e un po’ si sale.

Le uova impanate al forno possono essere un ottimo antipasto e un bel biglietto da visita per l’inizio di una cena o di un pranzo con le persone care.

Ecco perciò svelato il modo per cucinare le uova in forno che pochi conoscono.