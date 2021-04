Ora andremo a spiegare i motivi per cui euro yen è diretto verso obiettivi ambiziosi di medio lungo termine.

Da diversi mesi il nostro Ufficio Studi ha segnalato la forza dell’euro contro la valuta giapponese e il movimento ad oggi sembra ancora inarrestabile, anzi.

Il cambio ha chiuso la giornata di contrattazione del 5 aprile a 130,22. Da inizio anno, euro yen ha segnato il minimo a 125,09 ed il massimo a 130,67. Cosa attendere da ora in poi? Dal 2016 ad oggi, il cambio si è mosso in una fascia di “prezzi orizzontale” ma da quest’anno sono attesi forti movimenti direzionali a favore dell’euro. Questo fino a prova contraria.

Facciamo prima una premessa.

Negli ultimi giorni diversi dati economici continuano a evidenziare una ripresa a livello globale. I nostri studi e calcoli di probabilità ci fanno ritenere che nei prossimi12/18 mesi, si assisterà a più forza in Europa e area asiatica che piuttosto nell’area americana. Quali saranno gli effetti sulle valute? Difficile definire a priori uno scenario, quello che possiamo fare è osservare attentamente le dinamiche dei grafici.

I motivi per cui euro yen è diretto verso obiettivi ambiziosi di medio lungo termine

Per quanto scritto nel paragrafo precedente, i motivi sono tutti grafici perchè le considerazioni sui fondamentali a parer nostro vengono scontate nei pattern dei prezzi ovvero nei 3 time frame considerati.

La tendenza di breve, medio e lungo termine rialzista e fino a quando il movimento in atto tenderà a continuare proiettiamo ulteriori rafforzamenti dell’euro.

Cosa attendere invece in ottica di 3/6 mesi?

Come scritto nel nostro report del mese di dicembre scorso, si è formato una sorta di ABC con obiettivo in area 133,60 e poi 134,14/137,50 da raggiungere per/entro il mese di giugno 2021. Obiettivo successivo 149,79 per/entro il 2023.

La strategia di investimento

Per chi ha in corso posizioni rialziste come da nostre indicazioni precedenti, mantenere con stop loss di lungo termine a 125,08. Primo supporto di breve a 128,28.

Chi vuole entrare ora in investimento, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.