Cucina e bagno sono gli ambienti della casa a cui dare più attenzione, visto che si usano in maniera molto frequente. A livello igienico si deve tenere tutto lindo, perché il proliferare di batteri e sporcizia potrebbero compromettere la salute di tutta la famiglia. È anche gradevole sentire il profumo di pulito e vedere tutto splendente, come appena lucidato. Il calore dei fuochi e i vapori del bagno creano non pochi problemi, le fughe e giunture in silicone diventano nere frequentemente. La formazione di tali condense anticipa l’arrivo della muffa, che è molto nociva per l’uomo.

Vedremo come eliminare con un semplice trucchetto l’antiestetico silicone annerito in bagno e in cucina ed evitare la formazione di muffe e l’accumulo di sporcizia.

Solo prodotti green

Nei punti dove si accumula più umidità e sporcizia nelle parti in silicone, sia in bagno che in cucina, il nero è molto evidente. Ma non c’è bisogno di arrivare a scelte drastiche e rimuovere tutto. Per eliminare ogni traccia si dovrà preparare una crema molto densa, composta da 3 cucchiai di bicarbonato e 2 di aceto bianco. Dopo aver amalgamato per bene i due elementi in una ciotolina, si dovranno versare nelle parti da sbiancare. Lasciare agire sul silicone per 5 minuti, poi con l’aiuto di uno spazzolino o un panno umido di dovrà prima strofinare e infine sciacquare bene.

Aggiungere anche il limone

Per un’azione ancora più incisiva, oltre al bicarbonato, che è un antimuffa naturale, si dovrà utilizzare il succo di limone. Il rimedio della nonna prevede prima di spargere un po’ di bicarbonato direttamente sulla muffa per mezz’ora. Nel frattempo creare una miscela in uno spruzzino con acqua calda, un cucchiaio di bicarbonato e il succo di un limone. Questo composto andrà spruzzato alla fine del tempo di posa del bicarbonato e rimosso con una spugna abrasiva.

Ecco come eliminare con un semplice trucchetto l’antiestetico silicone annerito in bagno e in cucina ed evitare la formazione di muffe e l’accumulo di sporcizia, costo zero.