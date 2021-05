Con le nuove riaperture possiamo tornare a muoverci più liberamente e a riappropriarci di quelle piccole abitudini che avevamo dovuto accantonare. Tra queste c’è il piacere di tornare a mangiare al ristorante. Oggi con questo articolo vogliamo spiegare che cosa fare per risparmiare al ristorante in determinate occasioni. Questi sono 3 errori che molti di noi commettono quando vanno al ristorante e che possono farci spendere molti più soldi senza motivo.

Scegliere l’hamburger gourmet

Spesso la dicitura “gourmet” viene usata a sproposito. Questo a volte succede per cercare di dare un tocco di classe anche a cibi molto semplici e comuni. Nello specifico, il termine gourmet significa “buongustaio”. Questo termine serve ad associare la semplicità di un cibo comune alla ricercatezza delle materie prime in modo da nobilitarla. Per quanto riguarda gli hamburger però il discorso cambia. Infatti, è risaputo che gli hamburger sono fatti con tagli di carne molto poveri. Quindi questa strategia può essere messa in atto per tentare di alzare i prezzi di una pietanza che in realtà dovrebbe avere un costo decisamente modico.

Carne molto cotta

Non tutti apprezzano gustare una bistecca o un taglio di carne al sangue o rosato: d’altronde, ognuno ha i suoi gusti. Questo modo di consumare la carne però ci permette anche di constatarne la qualità e la freschezza della materia prima. Pertanto, se richiediamo allo chef di far cuocere la carne più a lungo, questo potrebbe scegliere di optare per un taglio meno pregiato e per noi sarà più difficile comprenderlo.

Pesce fresco sì, ma non di domenica

Nessuna obiezione se viviamo in un luogo affacciato sul mare o sul lago. Se invece viviamo nell’entroterra, difficilmente riusciremo a gustare del pesce fresco la domenica. Il motivo è che i pescatori si fermano il sabato e tornano a pescare la domenica sera. Pertanto, è probabile che il pesce che crediamo sia fresco in realtà è quello del venerdì. Questo ci porterebbe a spendere di più per un prodotto non fresco.

Questi sono 3 errori che molti di noi commettono quando vanno al ristorante e che possono farci spendere molti più soldi senza motivo. Spesso non ci pensiamo, ma a volte basta davvero poco per risparmiare.

