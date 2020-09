Se ti fregano i soldi è perché credi che i soldi siano regalati e ti senti più furbo degli altri. Le regole e i modi per non farti fregare.

Speriamo fortemente che voi non siate tra coloro che pensano di essere più furbi di altri in ambito finanziario. “Non esistono pasti gratis” è un detto molto usato in finanza. E vuol semplicemente dire che non c’è niente di regalato. In nessun campo. Figurarsi in uno sovra competitivo e dove girano cifre da far letteralmente girare la testa. Ecco quindi che, sovente, chi pensa di essere più furbo, o chi crede che i soldi gli possano essere regalati, rimane fregato. Ci si può difendere? Come difendersi? Perché se ti fregano i soldi è perché credi che i soldi siano regalati e ti senti più furbo degli altri. Ma non lo sei affatto, fidati.

Quando ci si affida ad un consulente finanziario ci sono dei passi da compiere. La prima cosa da fare è che non ci siano conflitti di interesse con l’intermediario. Quindi nessun dipendente di banche, Poste, assicurazioni o SGR va bene. Perché tenderanno a spingere perché voi compriate i loro prodotti. Su cui hanno commissioni più che laute. E la seconda cosa è chiaramente quella di affidarsi a professionisti certificati. Visto che con Internet il proliferare di sedicenti esperti è all’ordine del giorno, conviene diffidare e verificare.

Dette queste due cose importanti, ecco qualche consiglio spassionato da chi è in questo mondo da 20 anni. Pochi consigli pratici per non farvi fregare. Perché uno più furbo di voi lo potete sempre, sfortunatamente, trovare. Ed è bene imparare a riconoscerlo ed evitarlo. Innanzitutto, a qualunque istituto di credito affidiate il vostro denaro, mantenete le password più che segrete. Vi sembrerà strano, ma la maggior parte delle truffe finanziarie nasce da una cosa semplice. Da consulenti che, pur non potendo, acquisiscono la fiducia del cliente a tal punto da gestirgli i conti. E poi scompaiono dopo averli svuotati.

Investite solo in mercati regolamentati. Come le Borse valori delle varie nazioni. Niente siti strani che trafficano in criptovalute. E investite in strumenti semplici. Niente derivati e cose complesse. Trasparenza e chiarezza ripagano sempre. Inoltre, accontentatevi dei rendimenti che offre il mercato. E non cercate sovraperfomance difficili, se non impossibili da raggiungere. Nessuno può dirvi che vi farà guadagnare il 10% all’anno senza farvi rischiare moltissimo. Se lo fa è un truffatore. Denunciatelo! E non scordatevi di diversificare i vostri investimenti. Tutte le uova nello stesso paniere sono la ricetta perfetta per una frittata. Non per rendimenti durevoli nel corso degli anni.

Altri consigli molto utili

Volete proprio fare da soli ad investire? Non fatelo. Non valutate di essere un ottimo investitore solo perché siete bravi nel vostro lavoro. Investire bene è un lavoro riservato ai professionisti. Non a voi, se non lo siete. Inoltre, come in ogni altra attività, serve studiare ed informarsi per gestire i propri soldi. Sia che si faccia da soli (auguri…), sia che vi rivolgiate a terzi. Sapete tutto sugli smartphone e sulle tariffe telefoniche, perché dovrebbe essere diverso per i vostri soldi? Infine, verificate le credenziali del vostro consulente. Anche se vi ha fatto un’ottima impressione. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. I titoli possono non dire nulla. Se è davvero bravo/a, lo sapranno anche altri.