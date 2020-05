Premessa necessaria: diventare ricchi con le azioni è possibile. Ma non saranno certo 2 o 3 titoli in portafoglio a permetterlo. Per riuscirci ci vogliono costanza, impegno e conoscenza delle dinamiche di mercato. Oltre ad una forte dose di sangue freddo. Iniziare a vedere come diventare ricchi con le azioni può essere comunque un buon input. soprattutto per chi, magari, ci sta pensando.

Saper operare in Borsa

L’autonomia finanziaria e la libertà di poter guadagnare quanto si vuole e quando si vuole. Nulla di più facile da immaginare e nulla di più difficile, apparentemente, da ottenere. Infatti, come anticipato, saper operare in Borsa e diventare ricchi con le azioni, non è una questione di fortuna. Certo, dopo la crisi Lehman Brothers in pochi si sarebbero aspettati un mercato toro di 11 anni sull’azionario. E in pochi avrebbero potuto pensare che a farlo cadere sarebbe stata una pandemia mondiale. Gli ultimi tre mesi sono stati estremamente snervanti per gli investitori: il 19 febbraio 2020 ha registrato il massimo storico per poi crollare nel giro di 33 giorni di oltre ⅓. Il crollo più veloce della sua storia per di più la conferma dell’arrivo di un mercato orso.

Opportunità per gli investitori

Partendo da questi presupposti è difficile pensare di diventare ricchi con le azioni. Ma la storia insegna che è possibile. Ovviamente la volatilità è un elemento che può andare a favore di chiunque la sapesse sfruttare. Chi invece non ha questa capacità, può sempre contare su altro. Infatti i mercati orso offrono numerose opportunità per gli investitori che, a differenza di chi cerca azioni su cui speculare, possono dimostrarsi particolarmente pazienti. A suo tempo il treno di Facebook passò per molti. Chi lo ha perso, adesso, può salire su quello di Pinterest (NYSE: PINS). Con meno utenti, meno piattaforme di chat istantanea ma sicuramente molto più margine di crescita. Anzi, forse proprio per questo.

Come diventare ricchi con le azioni

Infatti il suo perno centrale è la condivisione di interessi, una leva che permette una maggiore e migliore coagulazione di interazioni rispetto al più dispersivo Facebook. Gli utenti attivi mensili di Pinterest, inoltre, crescono a livello internazionale con una media che, nel trimestre appena concluso, è stata del 34%, con ricavi da utenti esteri in aumento del 136%. Ovviamente il puntare solo su Pinterest non permetterà di diventare ricchi con le azioni tutto d’un colpo, ma all’interno di un portafoglio diversificato è senza dubbio un’opzione vantaggiosa di cui tenere conto.