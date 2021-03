La toelettatura dei cani e dei gatti è un’azione importante per permettere loro di vivere meglio. Però, portare il cane, soprattutto di grandi dimensioni, in un negozio preposto, può costarci davvero tanto. Assai difficile diventa invece pensare di portare un gatto, solitamente allergico all’acqua e a tutti i prodotti di bellezza. Ecco, allora come lucidare il pelo dei nostri animali domestici in modo naturale, facendolo a casa in maniera pratica ed economica. Partiremo dall’esperienza personale, maturata in tanti anni di convivenza con i nostri amici a quattro zampe.

Il sistema più economico e meno conosciuto

Come lucidare il pelo dei nostri animali domestici in modo naturale, utilizzando il rosmarino di casa. È un sistema pratico, economico, ma molto efficace che davvero in pochi conoscono. Il sistema è lo stesso che utilizziamo per preparare la tisana e il decotto che tanto fanno bene per le proprietà di questa pianta. Facciamo quindi bollire un pentolino d’acqua e qualche foglia di rosmarino. Lasciamo raffreddare completamente, quindi passiamo sul pelo dei nostri amici. Diventerà immediatamente lucido e splendente, in maniera assolutamente naturale.

Usare un olio di bellezza

Un altro sistema utile per ravvivare il manto dei nostri amici è quello di utilizzare un olio della cosmetica. Può andare molto bene nel caso nostro quello di cupra. Basterà spargerne un po’ sulle nostre mani, per poi passarlo sul manto del cane e del gatto. Questa è un’azione che non permetterà solo di donare lucentezza esterna, ma anche di migliorare e aumentare la circolazione del sangue ai nostri amici. Proprio come accade quando lo facciamo su di noi.

La spazzola fa sempre bene

Quando pensiamo alla cura del pelo dei nostri amici, non dovremmo dimenticarci del sistema più semplice e comune in assoluto: la spazzola. Soprattutto per i cani e, specialmente quelli a pelo lungo, una spazzolata al giorno, permetterà di eliminare sporco e polvere catturati dal manto. Senza contare che la spazzolata è un momento particolarmente gradito a molti dei nostri amici, che ce lo fanno capire con le feste e le coccole.

