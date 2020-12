Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Esiste un iter da seguire per non pagare e sospendere il canone Rai in caso di decesso del titolare dell’abbonamento. Il canone Rai è un balzello che solitamente ogni famiglia in possesso di un televisore paga per mezzo della bolletta dell’elettricità. Cosa accade quando viene meno un familiare e la casa resta ormai disabitata? Come disdire il canone Rai all’Agenzia delle Entrate per decesso del familiare? Sulla scorta di tale interrogativo, i Tecnici di ProiezionidiBorsa forniranno una guida pratica per svolgere tale procedura e svincolarsi dal canone.

Quando e come pagare il canone Rai

La procedura di disdetta, in casi simili, spetta generalmente agli eredi superstiti dell’abbonato deceduto. Generalmente, il pagamento del canone con addebito sulla bolletta dell’elettricità, avviene in maniera automatica. Ciò perché si presume che ognuno abbia in casa almeno un apparecchio elettronico, come TV, computer o tablet, dal quale poter seguire i programmi televisivi. Tale balzello non prevede un calcolo in base alla numerosità dei componenti della famiglia, ma prevede una tassa fissa ed unica per tutti i contribuenti. Esistono naturalmente dei casi in cui è possibile beneficiare dell’esenzione come si può leggere qui. In tutti gli altri casi, invece, si segue la logica della famiglia anagrafica. Ciò significa che se si possiede una seconda casa, il canone verrà ugualmente corrisposto una sola volta e non per ogni abitazione. Tenendo conto di tali premesse, vediamo come disdire il canone Rai all’Agenzia delle Entrate per decesso.

Dove trovare il modulo da compilare e come inviarlo

In circostanze simili, l’erede può presentare la disdetta dell’abbonamento tramite dichiarazione sostitutiva. In tale modo, si evita l’addebito sull’utenza elettrica che risultava intestata alla persona deceduta. Compilando in tutti i campi di interesse il modello il cui fac-simile è consultabile qui, si può ottenere la disdetta. Tale modulo si dovrà poi inviare all’Agenzia delle Entrate affinché si proceda alla revoca. Esistono diversi modi per procedere all’invio. Tramite raccomandata a/r da inviare al seguente indirizzo: Entrate S.A.T. Sportello abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – Casella postale 22 – 10121 Torino. Oppure, si può inviare una PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it ricordando di firmare digitalmente il modulo di disdetta. Come ultima alternativa, si può fruire dell’applicazione che mette a disposizione l’Agenzia delle Entrate a cui si accede tramite SPID o servizio Fisconline-Entratel. Ecco come disdire il canone Rai all’Agenzia delle Entrate per decesso.