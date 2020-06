Esenzione del canone Rai: tutti i casi previsti

L’esenzione dal pagamento del canone Rai spetta ai titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale privi di apparecchio TV. Inoltre, spetta agli over 75 con un reddito che non superi gli 8000 euro. Poi, spetta ai diplomatici, ai militari non cittadini e al personale civile straniero Nato non residente in Italia ma stanziato nel nostro Paese. Di seguito, si indicheranno i casi di esenzione e le modalità per presentare la domanda.

Esenzione canone Rai per coloro che non hanno la TV

Il primo caso di esenzione riguarda coloro che non possiedono un apparecchio TV proprio o di un membro della famiglia in nessuna abitazione. Per membri della famiglia (anagrafica) si intendono coloro tra cui intercorre un vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela. Vi sono ricomprese anche persone vincolate da legami affettivi, che coabitano e che hanno la dimora abituale nello stesso Comune. Per presentare la domanda di esenzione è necessaria una dichiarazione sostitutiva. A tal uopo si può utilizzare il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve essere compilata dal titolare di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale.

Egli deve certificare che egli stesso o un membro della famiglia anagrafica non detengono l’apparecchio televisivo. Oppure, può provenire da un erede, che dichiari che l’utenza è ancora intestata a un soggetto defunto. Tuttavia, nell’abitazione non si trova alcun apparecchio televisivo. Infine, potrà essere presentata da chi ha presentato domanda di cessazione dell’abbonamento. In essa, si certificherà anche che nelle abitazioni in cui è attiva l’utenza non è presente un apparecchio TV.

Esenzione per gli over 75

Come indicato, per ottenere l’esonero occorre presentare la dichiarazione sostitutiva predisposta dall’Agenzia delle Entrate. In essa, gli over 75 potranno dichiarare di possedere i requisiti richiesti. Nel momento in cui si accerta la sussistenza dei requisiti e questi permangono, non sarà necessario presentare la dichiarazione ogni anno. Viceversa se mutano, occorrerà presentarla, per comunicare la variazione intervenuta. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata nei seguenti modi. Può essere spedita a mezzo R/C, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Prov. I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Alla dichiarazione va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Altro invio possibile è a mezzo pec, all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. Infine, può essere consegnata a mani presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Gli altri casi di esenzione

Altri soggetti che beneficiano dell’esenzione del canone TV sono: gli agenti diplomatici, i funzionari e gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari stranieri. Inoltre, abbiamo: il personale civile di cittadinanza straniera, non residente in Italia, appartenente alle forze NATO stanziate in Italia. Anche ad essi, spetta l’onere di presentare dichiarazione di esenzione predisposta, con apposito modulo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Come nei casi precedenti, la dichiarazione può essere utilizzata anche per comunicare il mutamento dei requisiti. Inoltre, anche per le modalità di spedizione, valgono le medesime regole in precedenza descritte.