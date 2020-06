Come devo fare per ricordarmi dove ho parcheggiato la mia macchina? La macchina è un bene che quasi tutti usiamo. Un bene che amiamo e a volte odiamo. Permette di muoverci in breve tempo da un luogo ad un altro. Ma spesso ci fa impazzire perché non si trova mai parcheggio. E allora passi ore a girare in tondo sperando che qualcuno esca dal parcheggio e te lo lasci. Una volta trovato che succede? Magari lo trovi anche abbastanza lontano da dove devi andare e quindi è fondamentale ricordarsi dov’è parcheggiata la vostra macchina. Ma esistono dei metodi? Spesso quanto torniamo al parcheggio lo facciamo in automatico senza riflettere. Sembra quasi una cosa spontanea. Come mai? Cosa succede al nostro cervello?

Ci riusciamo perché il cervello associa oggetti e persone ai luoghi in cui li abbiamo visti l’ultima volta. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’Università della California, a Los Angeles, studiando il lobo temporale mediale (sede della memoria episodica) di alcuni volontari. In primo luogo, il team ha identificato i neuroni che rispondevano alle immagini di un personaggio noto, come Jennifer Aniston o Clint Eastwood. Poi, ha individuato i neuroni che rispondevano alle immagini di un luogo particolare, come la Tour Eiffel o la Torre di Pisa. Il passo successivo è stato quello di creare un’associazione tra persone e luoghi, e sono state mostrate foto di Aniston ai piedi della Tour Eiffel e di Eastwood vicino alla Torre di Pisa.

E quindi?

Si è visto così che i neuroni imparano velocemente: quelli che avevano risposto alle foto di Eastwood iniziavano a rispondere anche alle immagini della Torre di Pisa. È grazie a tali associazioni che ritroviamo, in automatico, l’automobile al parcheggio, anche fra tante: appena ci pensiamo, si attivano anche i neuroni che rimandano al posto in cui l’abbiamo vista l’ultima volta.