Attenzione e stare in allerta perchè gli investitori istituzionali non hanno comprato sul ribasso dei mercati di marzo. Gli investitori sono costantemente tormentati da domande per le quali non sempre è disponibile una risposta semplice e diretta. Quanto sta cambiando esattamente il panorama dei proprietari di immobili tipo i negozi? La tendenza verso una minore globalizzazione è irreversibile? Quali azioni e settori sono colpiti dalle rivolte nelle strade di tutti gli Stati Uniti? Probabilmente ci sono anche domande ancora più importanti in questo momento. Dopo una ripresa così forte dai livelli raggiunti a fine marzo dagli indici, quanto rimane a breve e medio termine? E cosa accadrà dopo?

I recenti aggiornamenti sul mercato azionario da parte degli analisti di Citi e Barclays, basati sui dati finanziari forniti da EPFR, vi sorprenderanno, ma forniranno anche alcuni importanti indizi. Vediamo quindi questo ABC della ripresa dei mercati.

La piattaforma di intelligence finanziaria EPFR è specializzata nello scavare nei flussi di fondi globali che catturano sia le grandi istituzioni che gli investitori retail. I dati di EPFR, ma soprattutto le intuizioni che ne derivano, sono molto ricercati dagli analisti di mercato e dai gestori, che cercano di decifrare l’umore globale e gli ultimi movimenti. Volete la prima, grande sorpresa? Davvero quasi uno shock?

L’ultimo aggiornamento dei dati di EPFR ha mostrato che praticamente nessuno aveva acquistato dopo il 23 marzo sui mercati azionari globali. Capito la portata della cosa? Questo solleva due ovvie questioni: a) chi ha acquistato negli ultimi due mesi? b) che cosa intendono fare gli investitori istituzionali con tutta questa liquidità, adesso che i mercati azionari hanno fatto una rincorsa così notevole? Allora, chi ha comprato se nessun istituzionale l’ha fatto e i risparmiatori retail non possono muovere i mercati? Sia Citi che Barclays puntano il dito contro la stessa fonte: i venditori allo scoperto che hanno chiuso le loro posizioni.

La tendenza di fondo verso l’investimento passivo rimane molto intatta.

Negli ultimi 12 mesi, gli investitori hanno spostato 541 miliardi di dollari dai fondi azionari attivi e investito 327 miliardi di dollari in alternative passive (ETF). L’osservazione altrettanto sorprendente, e importante, è che a marzo gli investitori hanno spostato a livello globale il loro denaro dalle obbligazioni, contemporaneamente alla vendita di azioni. Gli analisti di Citi si spingono fino al punto di far notare che il denaro che esce dalle obbligazioni è il racconto più importante di quest’anno.

Raggiungendo un prelievo netto totale di 445 miliardi di dollari, i flussi in uscita dai fondi obbligazionari a marzo sono etichettati come “senza precedenti”. Per fortuna, le banche centrali sono riuscite a fermare la rotta, con il ritorno degli afflussi nel mese di aprile.

In particolare, i fondi obbligazionari ad alto rendimento hanno recuperato tutti i deflussi di marzo il mese successivo. I dati mostrano che il denaro ha continuato ad affluire nelle obbligazioni societarie statunitensi (“credito”) da quando la FED si è dichiarata acquirente in quel particolare segmento di mercato. L’entusiasmo degli investitori non è stato replicato replicato in Europa o nei Mercati Emergenti (entrambi chiaramente ancora visti come ad alto rischio).

Quindi, meno investitori mettono il loro denaro in azioni.

Ma operatori di mercato meno tradizionali, come le stesse società quotate e i venditori allo scoperto, che chiudono le posizioni dopo aver realizzato profitti stellari, mantengono questo mercato toro per le azioni più a lungo.

Ad oggi, i maggiori beneficiari dei flussi di fondi globali sono il credito societario statunitense, i titoli di Stato statunitensi e la liquidità. Secondo i dati, i fondi comuni di investimento negli Stati Uniti si attestano sui livelli di liquidità più alti mai registrati. Inoltre, il posizionamento di mercato di questi fondi comuni d’investimento, e per molti investitori istituzionali in tutto il mondo, è ancora molto difensivo. La combinazione di entrambi questi fattori dovrebbe tradursi in un limitato rischio di ribasso per i mercati azionari, suggerisce Barclays.

Fate attenzione

Ma allora è facile concludere che il rally aprile-maggio nei mercati azionari locali e globali, guidato da venditori allo scoperto e audaci investitori istituzionali, presto costringerà la mano di istituzioni prudenti. E quindi spingerà i mercati azionari molto più in alto. Ma gli analisti di Amundi non ne sono così convinti. La società francese rimane dell'opinione che il rischio rimane molto vivo per gli asset rischiosi. Suggerisce quindi agli investitori di iniziare a fare piccole allocazioni ai ritardatari del mercato e ai ciclici, ma con una visione prudente e conservativa nel complesso.

Ci sono tre aree chiave che potrebbero dare la prossima grande delusione agli attuali mercati azionari “ignoranti del rischio”.

La pandemia di Covid-19. I mercati hanno casualmente adottato l’opinione che il peggio sia alle nostre spalle e non ci sarà una seconda o terza ondata. Inoltre, nei prossimi mesi avremo a disposizione uno dei numerosi vaccini; La ripresa economica. Gli investitori sono disposti a scommettere su scenari positivi sulla base di enormi misure di sostegno fiscale e monetario; Il ciclo del credito. I mercati del credito hanno scontato una prima tornata di insolvenze, ma non un secondo seguito per gli asset tradizionalmente in ritardo. Inoltre, la battaglia tra liquidità e solvibilità è ancora lungi dall’essere decisa. Amundi sta monitorando attentamente il settore immobiliare commerciale statunitense.

Il consiglio agli investitori è quindi quello di non rincorrere lo slancio attuale, ma di giocare in modo graduale e selettivo i temi d’investimento meglio posizionati verso una lenta strada di ripresa. Altri rischi da considerare sono, infatti, le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti e l’esito incerto delle imminenti elezioni presidenziali americane. Inoltre, i rischi idiosincratici nei mercati emergenti (come il Brasile) e le conseguenze a lungo termine della pandemia di quest’anno (molte non ancora quantificate).

Conclusioni

Gli investitori devono quindi rimanere vigili e cauti. Ecco perchè ci teniamo a ripetere: attenzione e stare in allerta perchè gli investitori istituzionali non hanno comprato sul ribasso dei mercati di marzo. La riprova è l’indicatore di Panic/Euphoria di Citi, che ora avverte che il sentimento del mercato è tornato ad essere uno stato di euforia. La storia suggerisce che si verificheranno dei nuovi “pull back”, anche se il momento esatto rimane sconosciuto. Ma non è necessario che questo significhi un altro periodo di disastri e di caos.

Dall’inizio di quello che sembrava in quel momento l’arrivo di un brutto mercato orso a febbraio, abbiano dichiarato che il percorso e la durata di tutto ciò che si prospettava sarebbero stati determinati dal flusso e dalla tipologia delle notizie, come sempre accade. Negli ultimi due mesi il flusso di notizie è stato prevalentemente positivo, se si esclude il lato umanitario di questa crisi. Questo ha successivamente facilitato un risultato sorprendentemente positivo per i mercati azionari.

Cosa fare? E quando?

il contante non impegnato è molto probabilmente attratto dai ritardatari e dai ciclici a basso prezzo, quando deciderà di passare agli asset di rischio. Sarà interessante vedere come, quando e quante volte lo slancio del mercato cambierà tra i migliori performer finora (Tech & Growth + Qualità) e il lato value del mercato azionario. Nel complesso, si percepisce che con così tanto denaro contante a disposizione, l’acquisto dei ritracciamenti potrebbe essere diventato l’approccio standard per molti investitori istituzionali. Questo, per definizione, limita il rischio di ribasso, almeno per il momento.

Per gli investitori che detengono molti dei titoli di qualità e di crescita in portafoglio, il pericolo principale è che un improvviso miglioramento delle prospettive economiche possa innescare un feroce ritorno di denaro liquido. Soldi che fluiranno nelle banche, nei titoli delle materie prime e in altri ciclici, condizioni simili allo switch che ha caratterizzato l’ultimo trimestre del 2016. La minaccia di una transizione così brusca nella dinamica del mercato è ulteriormente aggravata dal divario storicamente più ampio del solito tra Vincitori e Ritardatari.