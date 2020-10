Come deve comportarsi chi ha comprato obbligazioni sudafricane?

Iniziamo col dire che le obbligazioni sudafricane sono tra quelle con il rendimento annuale più elevato, ma anche tra quelle con il livello di rischio più alto. Nelle figure seguenti sono riportate informazioni molto importanti per chi pensa di investire in queste obbligazioni.

A conclusione di quanto riportato nelle figure precedenti possiamo dire che l’investimento sulle obbligazioni sudafricane è speculativo e che, quindi, va trattato con molta cautela. All’intrinseco carattere speculativo va aggiunto il rischio collegato al cambio. Se ci comprano titoli in rand e questa valuta si indebolisce nei confronti, ad esempio, dell’euro bisogna anche considerare questa possibile perdita.

Per questo motivo andiamo a studiare la proiezione in corso di lungo periodo nei confronti dell’euro e del dollaro.

Come deve comportarsi chi ha comprato obbligazioni sudafricane? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Cambio euro rand-sudafricano

La proiezione in corso sul time frame mensile è rialzista con l’euro che si sta rafforzando contro il rand sudafricano (FX:EURZAR). Una situazione non buona per chi ha euro e ha investito in rand. Gli obiettivi rialzisti sono molto ambizioni con un potenziale del 35% dai livelli attuali.

I ribassisti prenderebbero il sopravvento solo nel caso di chiusure mensili inferiori a 19,1.

Cambio dollaro randsudafricano

Il dollaro si sta indebolendo tantissimo contro il rand (FX:USDZAR) e chi ha investito in obbligazioni sudafricane sta facendo un ottimo affare. Il ribasso ha obiettivi molto importanti con una potenziale discesa del 20% dai livelli attuali.

I rialzisti, rafforzamento del dollaro, prenderebbero nuovamente il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure mensili superiori a 16,9.

Approfondimento

Rimbalzo del gatto morto o inversione rialzista per il cambio euro dollaro?