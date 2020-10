La settimana appena conclusasi ha visto, durante le prime due sedute, una forte ripresa dell’euro nei confronti del dollaro allontanandosi dai minimi in area 1,16. La domanda adesso che si pongono gli investitori è se siamo in presenza del classico rimbalzo del gatto morto o inversione rialzista per il cambio euro dollaro.

Sicuramente il coronavirus che ha colpito il presidente Trump potrebbe essere uno dei fattori che influenzeranno il cambio. Così come i dati macroeconomici sull’inflazione dell’area Euro che sono stati peggiori del previsto. L’inflazione, infatti è scesa ad appena lo 0,2% dallo 0,4% precente e contro le aspettative di una lettura dello 0,5%.

Gli economisti avevano sperato che settembre segnasse il fondo per le pressioni sui prezzi dell’Eurozona, ma le aspettative di miglioramento sono state minate dal calo dei prezzi dell’energia e dei beni industriali non energetici, che hanno più che compensato i modesti aumenti dell’inflazione di generi alimentari, alcolici, tabacco e servizi. Rimane, quindi, molto lontano l’obiettivo della BCE di un’inflazione controllata con valori intorno al 2%.

Rimbalzo del gatto morto o inversione rialzista per il cambio euro dollaro? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Il 2 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1716 in ribasso dello 0,24% rispetto alla seduta precedente e in ribasso dell’0,72% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

La tendenza ribassista di breve ha trovato un ostacolo, per il momento insormontabile, in area 1,16603 (I obiettivo di prezzo). Al momento, però, i rialzisti non possono ancora cantare vittoria. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con l’importantissima resistenza in area 1,17759. Solo una chiusura giornaliera superiore a questo valore darebbe finalmente l’inizio a una nuova gamba rialzista.

In caso contrario si proseguirebbe al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Scenario di medio lungo periodo

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa