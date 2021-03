Come dare nuova vita a un vecchio tavolo e trasformarlo in un bellissimo pezzo shabby con pochi euro

Può capitare di ritrovarsi un tavolo, ancora in buone condizioni, da rinnovare perché o troppo scuro o troppo antiquato o troppo anonimo. Ecco allora che sveliamo il segreto su come dare nuova vita a un vecchio tavolo e trasformarlo in un bellissimo pezzo shabby chic con pochi euro.

Cos’è lo stile shabby chic?

Lo stile shabby chic trova le sue origini in Gran Bretagna e predilige complementi d’arredo dall’aspetto usurato, antico e dai colori pastello. Questo effetto vissuto può essere originale o riprodotto attraverso la tecnica del décapage. Lo stile shabby chic è molto femminile e dona alla casa un aspetto accogliente e romantico.

Ma come realizzare un tavolo in stile shabby chic?

Dopo essersi assicurati che il tavolo da trattare è in buone condizioni e completamente privo di tarli è possibile procedere con il restauro vero e proprio. Nessuna paura: lo stile shabby chic può essere riprodotto anche dai neofiti o da chi non ha molta dimestichezza con i lavori manuali.

Il primo passo è assicurarsi tutto l’occorrente

a) Carta abrasiva a grana differente: 120/180 per scartavetrare; 300/320 per decapare;

b) cementite bianca per legno ad acqua;

c) pennelli di varie dimensioni;

d) vernice protettiva per legno;

e) panno pulito;

f) teli coprenti;

g) occhiali per proteggere gli occhi;

h) mascherina.

Fase 1: preparare il tavolo

Il primo passo sta nel preparare il luogo del lavoro: è importante tenere ben presente che si produrrà molta polvere! Dopo aver scelto il luogo idoneo e aver protetto il pavimento con dei teli, si potrà procedere con la pulizia vera e propria del tavolo. L’obiettivo è eliminare lo sporco e la polvere eventualmente accumulati nel tempo. Quando il tavolo è perfettamente pulito sarà possibile iniziare a scartavetrare. Si potrà procedere a mano oppure utilizzando un attrezzo elettrico, purché si elimini tutta la vernice o la cera presente. Questa fase è la più impegnativa, ma anche la più importante: si dovrà, infatti, scartavetrare sempre seguendo le linee del legno, fino a riportarlo al suo stato naturale. Questo permetterà alla cementite di “aggrapparsi” al legno, senza il pericolo che si stacchi.

Importante: non si possono scartavetrate materiali poveri come i laminati o i truciolati di media intensità.

Fase 2: la pittura

Dopo aver scartavetrato il tavolo e ripulito dalla polvere, si potrà procedere con la pittura con la cementite ad acqua, una soluzione inodore e meno pericolosa per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Dopo aver passato la prima mano di cementite, bisognerà far asciugare per 24 ore e poi ripetere l’operazione.

Fase 3: il décapage

E ora il tavolo è pronto per diventare un pezzo shabby chic. Basterà prendere un pezzo di carta abrasiva sottile e iniziare a strofinare sugli angoli del tavolo, sulle gambe e al centro. La cementite verrà via portando alla luce il legno e dando al tavolo quell’effetto usurato. Ultimo passaggio: dopo aver pulito le superfici si dovrà passare una vernice trasparente che proteggerà il tavolo dal tempo e dagli urti.

Seguendo questi semplici passaggi sarà possibile dare nuova vita a un vecchio tavolo e trasformarlo in un bellissimo pezzo shabby con pochi euro!