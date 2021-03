Capita di girar per mercatini dell’antiquariato e imbattersi in quel tavolo antico, un po’ malmesso, ma così ricco di fascino. Capita anche che, facendo un giro nella cantina della nonna, appare tra scatole e scatoloni un antico baule, perfetto da mettere in camera da letto. O più semplicemente si possiede un mobile in vero legno, che si vuole far durare nel tempo. I rimedi per prendersi cura del legno che – ricordiamo – è un elemento vivo e che necessita di essere nutrito, sono i più disparati. Purtroppo, molti di questi, si ottengono con l’impiego di materiali chimici e sintetici, con un relativo danno per la salute e l’ambiente.

E allora, come recuperare mobili in legno in modo naturale e spendendo poco?

Un rimedio lo offre, a basso costo, madre natura. O, meglio, le api.

Stiamo parlando della cera d’api, un composto prodotto dalle api, nei primi giorni di vita, per “costruire” i favi degli alveari. Questa sostanza, le cui proprietà benefiche erano conosciute sin dai tempi degli antichi Egizi, è oggi impiegata per molteplici fini. Basti pensare ai prodotti per la cura del corpo o a uso alimentare e sanitario.

Ma non tutti sanno che la cera d’api è anche un ottimo alleato per la cura dei mobili in legno.

Come usare la cera d’api sul legno

Innanzitutto, è necessario precisare che è possibile acquistare la cera d’api in qualsiasi ferramenta, purché sia pura cera d’api vergine (meglio ancora se è cera d’api carnauba). Assieme alla cera, è importante munirsi di:

guanti per proteggere le mani;

panno di lana.

A questo punto basterà prendere una noce di cera d’api – in piccolissima quantità – e posizionarla sul panno di lana. Dopodiché si dovrà lavorare con pazienza e olio di gomito, strofinando su porzioni di superficie, seguendo sempre il verso del legno. Questa operazione, che deve essere ripetuta per diversi minuti, serve a riscaldare la cera e farla filtrare con maggior facilità nel legno. Terminata la lucidatura di tutta la superficie lignea, sarà necessario aspettare 24 ore e ripetere l’operazione una seconda volta.

I vantaggi della cera

La cera d’api permetterà – a un costo davvero irrisorio – di proteggere i mobili dall’usura del tempo, rendendo le superfici più resistenti a eventuali urti, impronte, sbalzi di temperatura, ma anche più levigate e nutrite. Infine, la cera d’api, esalterà la bellezza delle venature naturali del legno, proteggendolo dalla polvere e dallo sporco, rilasciando un piacevole profumo.

Basterà solo scegliere la cera d’api del colore più adatto per recuperare mobili in legno in modo naturale e spendendo poco.