La colazione, si sa, è il pasto più importante della giornata. Noi italiani non siamo molto appassionati delle colazioni abbondanti, ma ultimamente è arrivata dall’America una vera delizia che ha conquistato subito i più giovani e che conquisterà in fretta anche il resto della popolazione. Si tratta di una colazione sana, nutriente e semplicissima da preparare in pochissimi secondi: il toast con l’avocado.

Se potrebbe sembrarci strano spalmare un frutto su un toast, non lasciamoci ingannare, l’avocado in realtà si presta benissimo a ricette anche salate.

Ecco come preparare in poche mosse la colazione deliziosa e semplicissima che sta conquistando gli americani: l’avocado toast.

Ingredienti

a) Un avocado maturo (l’avocado è maturo quando è morbido al tatto e la buccia è scura);

b) succo di mezzo limone o di un lime;

c) uno scalogno piccolo a dadini;

d) olio di oliva q.b.;

e) sale q.b.;

f) fette di pane da tostare.

Procedimento

In una ciotola mettiamo l’avocado maturo tagliato grossolanamente a dadini (possiamo aiutarci a estrarre la polpa dalla buccia con un cucchiaio, non è necessario sbucciarlo con un coltello), aggiungiamo il succo di mezzo limone o di un lime, e uno scalogno a dadini se lo gradiamo. Schiacciamo il tutto con una forchetta e mescoliamo bene. È importante che il succo di limone si distribuisca bene per evitare che l’avocado si ossidi e annerisca. Per ultimi, aggiungiamo un filo di olio di oliva e del sale.

Ora non ci rimane che tostare il pane nel tostapane e distribuire bene il composto che abbiamo creato sulle fette. Se siamo tipi avventurosi a colazione, possiamo anche aggiungere qualche scaglia di peperoncino. Buon appetito!

Approfondimento

Se il nostro avocado non è abbastanza maturo, ecco un semplice trucco per far maturare la frutta più in fretta per non doverla mangiare mai acerba.