Chi ama ascoltare musica sul proprio telefono conoscerà sicuramente l’app Spotify. Lanciato nel 2008, Spotify permette a chi lo usa di ascoltare migliaia di brani gratuitamente o attraverso la funzione Premium. Inoltre, su questa app non è presente solo la musica, ma anche i podcast, che si possono trovare nella sezione apposita.

Però, pochi sanno come creare la propria playlist personalizzata con Spotify dal telefono. Chiunque può mettere insime una raccolta di brani su questa app e tenerla per sé o condividerla con il mondo. Vediamo come fare.

Creare una playlist e aggiungervi canzoni

Creare una playlist dal nostro telefono è piuttosto facile. Come indicato dal sito ufficiale di Spotify, i passaggi sono pochissimi. Per iniziare bisogna cliccare sul pulsante “La tua libreria” e quindi selezionare in alto “Musica”. Qui ci basterà premere su “Crea playlist”. Diamo un nome alla nostra raccolta di brani e premiamo “Crea”.

Se sappiamo già quali brani aggiungere alla nostra nuova playlist personalizzata, basterà cliccare sul pulsante “Aggiungi brani” e cercarli attraverso l’opzione di ricerca. Se invece vogliamo aggiungere i brani in un secondo momento, sarà necessario fare un passo in più. Mentre ascoltiamo un brano che ci piace, clicchiamo sui tre puntini e quindi su “Aggiungi alla playlist”. Da qui selezioniamo la nostra playlist che preferiamo e il gioco è fatto!

Altre opzioni per la nostra playlist su Spotify

Abbiamo visto come creare la propria playlist personalizzata con Spotify dal telefono. Ora illustreremo altre funzionalità relative alle raccolte brani di questa app. Se vogliamo modificare una playlist dobbiamo tornare su “La mia libreria” e quindi cliccare sulla raccolta di brani in questione. Da qui, cliccando sui tre puntini in alto si aprirà un menù. Selezioniamo “Modifica playlist” ed eliminiamo o spostiamo i brani che vogliamo.

Da questo menù è anche possibile rendere la nostra playlist segreta o collaborativa. Inoltre, possiamo eliminarla cliccando su “Elimina playlist”. Se abbiamo premuto questo pulsante per sbaglio, non preoccupiamoci: è possibile ripristinare la playlist seguendo le istruzioni sul sito!

