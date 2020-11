Ai giorni d’oggi rimanere concentrati per più di 5 minuti sembra davvero impossibile. Circondati da qualunque tipo di distrazione è facilissimo ritrovarsi a perdere tempo. Il nostro cellulare è forse la fonte primaria della nostra distrazione. Soprattutto se siamo studenti e dobbiamo prepararci per una verifica o un esame, riuscire a staccarci dal telefono è fondamentale. Non disperiamo. Negli ultimi anni sono nate 3 app gratuite per rimanere concentrati e ottenere risultati straordinari.

Study Bunny: Focus Timer

L’app Study Bunny è disponibile gratuitamente sia per dispostivi Android sia per quelli Apple. Gli ideatori ci propongono un coniglietto come compagno di studi. Impostando il nostro timer e non guardando il telefono per tutto quel tempo guadagneremo monete. Con queste è possibile comprare oggettini al nostro compagno di studi e personalizzare lo scenario in cui si trova.

Questa app è unica in quanto ci permette di mettere in pausa il timer se perdiamo la nostra concentrazione. Possiamo anche creare liste delle cose da fare, vedere per quanto tempo siamo rimasti concentrati e modificare il nostro calendario di studio.

Forest: rimani concentrato

L’applicazione Forest è famosissima. Gratuita per lo store Android, è stata votata come miglior app per la produttività nel 2018. Il concept di base è molto semplice: rimanendo concentrati creiamo la nostra foresta personale.

Impostando il timer si sceglie quale albero si vuole piantare. Una volta avviato il timer, se usciamo dall’applicazione il nostro albero morirà. Se invece non utilizziamo il telefono, l’albero piantato crescerà e ci darà monete con cui sarà possibile prendere altri tipi di piante. L’app ci consente anche di vedere i nostri progressi e di ammirare la nostra foresta.

Pomodoro Timer

Questa è la più minimal delle 3 app gratuite per rimanere concentrati e ottenere risultati straordinari. Pomodoro Timer permette di decidere in quali momenti della giornata si vuole bloccare il telefono e rimanere concentrati. È possibile anche impostare gli obiettivi e controllare a quali si è arrivati.

Questa app è diversa da quelle viste prima, in quanto permette diverse personalizzazioni. Oltre a poter scegliere il nostro tema preferito tra una grande varietà di colori, si può decidere anche di inserire pause all’interno del nostro timer. Sfortunatamente però l’app è solamente disponibile sullo store Android.