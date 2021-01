In molti si chiedono “come controllare quanti debiti si hanno con il Fisco e se ci sono cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate”. Ebbene, non è difficile! Basta consultare il proprio estratto di ruolo, che è un documento fornito da Equitalia. In esso, sono riportati tutti i debiti che i cittadino ha nei confronti degli enti pubblici. Ma come ottenere detto documento per sapere, effettivamente, quale “corvo” abbiamo sulla spalla? L’estratto conto debitorio si può ottenere gratuitamente allo sportello di Equitalia. In questo caso, però, si rischia di perdere intere giornate, a causa delle file interminabili che si incontrano in detti uffici. Inoltre, in periodo Covid, è sempre preferibile evitare luoghi chiusi. Quindi, è preferibile ricorrere alle altre modalità, che sono state rese disponibili negli ultimi tempi, per accedere alle informazioni relative alla posizione debitoria del contribuente.

Altre modalità per ottenere l’estratto di ruolo

Come controllare quanti debiti si hanno con il Fisco e se ci sono cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate? Abbiamo visto che si ci può recare personalmente presso gli uffici dell’Agenzia ma questa soluzione implica dei disagi. Pertanto, si possono scegliere diverse opzioni. Si può andare, ad esempio, sul sito di Equitalia ed ottenere l’estratto on line. A tal fine, basta andare nella sezione “verifica la tua situazione-estratto conto”, dopo essersi muniti delle credenziali (nome utente e password). Esse vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS, per accedere al cassetto fiscale.

Per ottenere quelle dell’Agenzia delle Entrate, occorre collegarsi al sito, andare alla voce “Servizi online” e seguire le indicazioni per registrarsi. Quelle dell’INPS, non dissimilmente, sono ottenibili accedendo al portale www.inps.ir. Dopodichè, si deve accedere all’area “servizi online” e poi cliccare sulla voce “Il pin online”. Ancora, altra modalità per ottenere l’estratto di ruolo è quella di avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi. Infine, ultima modalità percorribile, sempre on line, è quella di andare sul sito di Prontobollo. In tal caso, il documento verrà consegnato direttamente a casa.