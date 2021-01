Questo è il periodo in cui ci si trova spesso ad avere i vetri appannati, che siano quelli dell’auto o quelli delle finestre di casa. Oggi vogliamo dare un suggerimento utile per risolvere questo inconveniente. Esistono infatti alcuni espedienti davvero impensabili ma che possono essere molto efficaci. Vediamo dunque come avere vetri e parabrezza mai più appannati con questi trucchi geniali che lasceranno tutti a bocca aperta.

Schiuma da barba

Questa tecnica si potrà utilizzare su qualsiasi superficie di vetro. Basterà spruzzare una piccolissima quantità di schiuma da barba su un panno di microfibra inumidito o su un panno per spolverare. Strofinare quindi i vetri che si intende trattare e asciugare con un panno asciutto o della carta assorbente.

In questa maniera, le gocce di condensa, causa principale dell’appannamento, non si depositeranno sul vetro evitando di formare l’antipatico appannamento. È un espediente davvero molto ingegnoso e naturale, ma che ci consente di avere un ottimo risultato. Dunque avremmo un grosso risparmio considerando che spesso i prodotti anti appannamento specifici vengono venduti a prezzi esorbitanti. Si potrà utilizzare questa tecnica anche su superfici di vetro più piccole come dei semplici occhiali da vista.

Ammorbidente

Un’altra alternativa geniale utilizza l’ammorbidente. Si dovrà quindi versare in una bacinella 4 litri di acqua. Poi aggiungere mezzo tappino dosatore dell’ammorbidente. Quindi immergere un panno morbido, preferibilmente di microfibra, nella soluzione ottenuta, poi strizzare per bene. Strofinare i vetri con delicatezza, insistendo sulle zone dove sono presenti eventuali macchie. Successivamente asciugare con un panno asciutto e pulito. Questa tecnica consente di ottenere con un unico gesto, un doppio risultato. Infatti non solo i vetri splenderanno e risulteranno senza aloni, ma anche gli ambienti saranno piacevolmente inondati del profumo dell’ammorbidente. Si potrà rendere il profumo ancora più intenso aggiungendo alla miscela qualche goccia di olio essenziale.

Ecco dunque come poter avere vetri e parabrezza mai più appannati con questi trucchi geniali che lasceranno tutti a bocca aperta.