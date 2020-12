Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Da qualche giorno un cucciolo di cane è entrato a far parte della famiglia. I suoi piccoli passi si muovono in corrispondenza con quelli del suo nuovo padrone. Non lo abbandonano mai.

Probabilmente, fino a qualche giorno prima quel cucciolo era ancora con la mamma. Adesso è alla ricerca di una nuova guida e basta poco per innamorarsi dell’umano che lo ha preso con sé.

Eppure, è assolutamente naturale che nei primi giorni si manifestino delle piccole difficoltà. La prima di solito compare al momento di andare a dormire. I cuccioli appena separati dalla mamma e dai fratellini possono sentirsi abbandonati durante la notte. Il senso di abbandono li costringe a lamentarsi e piangere senza sosta.

Potrebbero trascorrere così un paio di notti insonni. L’importante è capire le ragioni del pianto del cucciolo e cercare una soluzione che lo tranquillizzi. Come consolare il cucciolo appena arrivato se piange tutta la notte?

Le prime notti con il nuovo cucciolo

Se durante le prime notti nella nuova casa il cucciolo tende a non dormire e uggiolare continuamente, la prima cosa da fare è accertarsi che stia bene. Potrebbe infatti avere freddo o caldo, oppure che senta dei rumori che lo tengono sveglio. Si può provare spostando la cuccia in una zona diversa della stanza, oppure provarne una chiusa.

Potrebbe anche darsi che il cucciolo si senta appesantito. Infatti, è bene dargli poco cibo e almeno un’ora prima di dormire. Una passeggiatina o un po’ di gioco prima di ritirarsi per la notte è una buona idea per scaricare le sue energie.

Se tutte queste cose sono state già fatte, allora è probabile che il cucciolo si senta inquieto per i cambiamenti che sta vivendo. Per questa ragione bisogna rassicurarlo e farlo sentire amato. Per questo ci vorrà qualche giorno, insieme a qualche accorgimento.

Come consolare il cucciolo appena arrivato se piange tutta la notte

Per evitare immediatamente il trauma dell’abbandono notturno è meglio portare il cucciolo nella nuova casa di mattina. Passerà il giorno facendo conoscenza con l’ambiente e i padroni. Quando piange è bene non consolarlo continuamente. In questo modo capirà che ogni volta che piange attira l’attenzione e ottiene ciò che desidera. Meglio di tanto in tanto lasciarlo piangere e in alcune occasioni (quando sembrerà più disperato) andare da lui e rassicurarlo.

Per contenere l’abbandono si possono lasciare a disposizione del cucciolo degli oggetti come giochi. Oppure un vecchio indumento che abbia l’odore del padrone o della mamma lo tranquillizzerà.

La cuccia deve anche essere un luogo confortevole e che lo faccia sentire al sicuro. È bene che sia di un tessuto caldo da cui il cucciolo si senta avvolto. Si può anche provare riscaldando una borsa dell’acqua calda, basta che non scotti.

Come consolare il cucciolo appena arrivato se piange tutta la notte? Forse la risposta definitiva è cercare di fargli sentire la presenza di una compagnia. Questo non significa farlo dormire nella camera da letto. Ci vorrà un po’ di pazienza e comprensione, ma anche fermezza. Dopo qualche giorno il cucciolo si abituerà ad avere i suoi oggetti, i suoi giochi e il suo posto col suo odore.

