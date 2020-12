Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Luci, colori, felicità, odori e sensazioni. Questo è quello che cerchiamo quando, nel periodo natalizio, usciamo di casa alla ricerca di un pò di note di allegria da aggiungere alla nostra vita.

Quest’anno è diverso, lo abbiamo ben capito tutti (focus qui). Nel migliore dei casi possiamo spostarci nella nostra Regione di appartenenza ma non più in là. I viaggi per andare a scoprire i mercatini di Natale sono impossibili da fare così come le scampagnate fuoriporta.

In viaggio con la mente

L’immaginazione e il viaggio con la mente però non ce lo possono – ancora – vietare. E noi di ProiezionidiBorsa, vorremmo immaginare di essere a spasso per le città più belle del mondo, alla ricerca della magia del Natale.

Oltre ai mercatini, infatti, a Natale cerchiamo di emozionarci davanti alle vetrine dei grandi magazzini. Addobbate con stringhe, pupazzi e movimento, le vetrine ci portano in un’altra dimensione

Droga lecita, tanto amata dai piccoli dentro, le vetrine sono una di quelle meraviglie che nessuno ci potrà mai negare. Ecco, le migliori vetrine di Natale sono proprio qui.

Una galleria della belle époque

Stiamo parlando naturalmente di Parigi. Non la Parigi delle cattedrali, dei musei, dei ristoranti. Stiamo parlando della Parigi creata dalla visione del Barone Haussmann, il prefetto della Senna che, sotto Napoleone III, ha ricreato l’idea della città rendendola sana, vivibile e areata. Elegantissima anche, con quei viali interminabili che hanno qui il vizio di chiamarsi Boulevards.

Tuttavia, non tutti sanno che da questa bellissima innovazione ne sono sorte altre, i grandi magazzini parigini. Primo fra tutto è “Printemps”, che ancora oggi stupisce il mondo intero.

A nostro giudizio tuttavia, le migliori vetrine di Natale le crea sempre il grande magazzino “Galéries Lafayette”. Emblema di poesia e magia, queste vetrine espongono prodotti di lusso (da profumi a borse a dotazioni domestiche) con animazioni che catturano lo sguardo di tutti. Questa meraviglia da vedere meriterebbe da sola un viaggio a Parigi.

Ecco, dunque, perché le migliori vetrine di Natale sono proprio qui.