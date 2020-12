Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A chi non è capitato, spinto dalle allettanti offerte del supermercato, di portarsi a casa quantità industriali di un determinato prodotto? Ogni tanto, tra questi prodotti, potrebbero anche esserci gli affettati tra salumi, prosciutti e mortadelle.

Una volta a casa, ci si renderà conto dell’impossibilità di riuscire a consumare tutti gli affettati entro la data di scadenza prevista. La soluzione potrebbe essere quella di ricorrere al congelatore.

Ma è possibile congelare i salumi mantenendone la consistenza e il sapore? Come per la carne, la risposta alla domanda è positiva.

I salumi, e gli affettati in generale, possono essere congelati ma rispettando alcune regole.

Come congelare correttamente gli affettati per evitare spiacevoli sorprese

Innanzitutto, è bene sapere che gli affettati non sono tutti uguali, ognuno reagirà in maniera diversa al congelamento.

Infatti, molto dipenderà anche dalla qualità del salume acquistato. Quelli acquistati a basso costo al supermercato potrebbero contenere additivi che influiscono negativamente sul processo di congelamento.

Il congelatore adatto

Non tutti i congelatori sono adatti a questa operazione. Nel caso in cui il freezer abbia tre o quattro asterischi sarà possibile congelare gli affettati anche per tre mesi. Nel caso contrario, in cui gli asterischi fossero meno di tre, bisognerebbe evitare il congelamento.

Sottovuoto

Gli affettati andrebbero sempre congelati sottovuoto. E ciò perché questa tecnica permette di rimuovere l’aria. Quest’ultima, infatti, favorisce l’ossidazione e l’irrancidimento dei grassi.

Per questo motivo non bisognerebbe mai infilare nel freezer i salumi dentro alla confezione in carta della gastronomia. Oltretutto, riposti in questo modo, potrebbero rimanere attaccati alla confezione.

Tempistiche

Se l’affettato è di ottima qualità potrà resistere nel congelatore almeno un mese senza irrancidirsi. Dal momento che ad influire sul congelamento sono anche sale e grasso, se si decide di congelare prodotti con molto grasso, bisognerebbe cercare di rimuoverlo il più possibile.

Per i salumi che hanno un’alta percentuale di grassi, come la mortadella o il salame, sarà meglio non superare le due settimane di congelamento. Ovviamente, dopo averlo scongelato, l’affettato andrà visionato attentamente. Proprio per capirne lo stato prima di essere utilizzato.

Congelare dopo avere scongelato?

Sarà possibile congelare nuovamente un affettato appena scongelato? No. È fortemente sconsigliato effettuare questa operazione. Ciò in quanto i microorganismi sopravvissuti alle basse temperature potrebbero ricominciare a moltiplicarsi dopo lo scongelamento. Questo potrebbe causare dei problemi alla salute.

Salumi interi

Gli esperti sconsigliano vivamente di congelare interi salumi. Questo perchè il rischio di irrancidimento e ossidazione dei grassi è elevato.