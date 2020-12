Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le cipolle in cucina sono delle vere regine, possono essere sfruttate nei modi più diversi tra loro. Dalle cipolle di Tropea ai soffritti sino alle frittate non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi ama questa pietanza. Le cipolle, infatti, possono diventare davvero le protagoniste della nostra cucina grazie a tantissime ricette semplici e ottime da preparare.

In questo articolo si andranno a scoprire le cipolle ripiene cotte al forno, tipiche dell’Italia Settentrionale ma diffuse ovunque. Questo piatto nasce come contorno ma potrebbe, tranquillamente, sostituire il secondo grazie al suo ripieno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Si tratta di una ricetta davvero semplice e velocissima da realizzare. Questo piatto, però, non è adatto ai vegetariani dal momento che il ripieno è a base di carne.

Vediamo, dunque, come preparare le cipolle per portare in tavola un secondo piatto ricco di sapore.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti occorrenti per cinque cipolle ripiene:

a) cinque cipolle dorate;

b) 200 grammi di salsiccia;

c) 200 grammi di parmigiano grattugiato;

d) due uova;

e) pane raffermo;

f) 80 grammi pangrattato;

g) olio evo quanto basta;

h) sale quanto basta;

i) pepe quanto basta.

Preparazione

La prima operazione da effettuare consiste nel lavare e mettere a bollire le cipolle in acqua salata per circa un quarto d’ora.

Alcuni consigliano di sbucciare le cipolle, nel caso in cui si volesse lasciare la buccia non sarà un problema. Potrà essere rimossa in maniera molto semplice prima di essere mangiate.

Dopo aver controllato che la consistenza delle cipolle sia quella giusta, dovranno essere rimosse dall’acqua e scolate.

Successivamente, andrà rimossa la parte superiore e dovranno essere svuotate. Il loro contenuto andrà tritato e messo da parte.

A questo punto, bisognerà prendere una ciotola nella quale andranno uniti il parmigiano, il pane raffermo, la salsiccia e le uova. Dopo aver mescolato per bene, a questi ingredienti, andrà aggiunto l’interno delle cipolle che era stato messo da parte in precedenza.

Prendere il ripieno dalla ciotola, inserirlo nelle cipolle e spolverarle con del pangrattato. Dopo averle posizionate in una teglia, e aver riscaldato il forno, si dovranno infornare a 180 gradi per circa trenta minuti. In ogni caso controllarne la cottura ogni tanto: dovranno rimanere in forno fino a doratura completa.

Lasciarle raffreddare una decina di minuti prima di servirle.

Ecco svelato, quindi, come preparare le cipolle per portare in tavola un secondo piatto (o un contorno) ricco di sapore.