Come comprare una nuova TV grazie ai Bonus del 2022 e spendere pochi soldi

Insieme al forno, alla lavatrice e al frigorifero, la TV è uno degli elettrodomestici maggiormente utilizzati nelle case degli italiani. In gergo si distingue tra elettrodomestici bianchi e neri. Nel primo gruppo troviamo quelli di grandi dimensioni come appunto il frigo, la lavastoviglie, il condizionatore, etc. Ricordiamo che per comprarli nuovi sfruttando il Bonus mobili essi devono rispettare precise classi energetiche. Nel secondo, invece, quelli utilizzati per la riproduzione di suoni e/o immagini come TV, stereo, pc e così via.

In particolare vediamo in questa sede come comprare una nuova TV grazie ai Bonus del 2022 e di capire quali sono.

Dall’incentivo per il decoder a quello per la rottamazione del televisore

I principali interventi del legislatore sul fronte TV si sono avuti in tre momenti distinti.

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto il Bonus TV-decoder per chi compra un nuovo apparecchio compatibile con lo standard di trasmissione DVB-T2. Il suo importo è pari a 30 euro (o al prezzo di vendita, se inferiore) e salvo proroghe durerà fino al 31 dicembre 2022. Esso spetta una sola volta e per un solo apparecchio al nucleo familiare con ISEE fino a 20mila euro. Oppure ai cittadini residenti di almeno 75 anni (alla data del 31 dicembre 2020) esentati dal canone TV.

Il Bonus rottamazione TV è giunto con la Legge di Bilancio 2021 a beneficio di chi rottama un modello comperato prima del 22 dicembre 2018. È cumulabile con il Bonus precedente ed è concesso una sola volta. Anch’esso scadrà a fine anno, salvo eventuali proroghe. Il suo importo arriva fino a 100 euro e spetta ai cittadini che pagano il canone TV o di età pari almeno a 75 anni esentati dal canone.

Infine l’ultima Legge di Bilancio ha previsto la consegna gratuita e a domicilio del decoder di ultima generazione a chi ha almeno 70 anni. Inoltre il trattamento pensionistico non deve eccedere i 20mila euro.

Come comprare una nuova TV grazie ai Bonus del 2022 risparmiando soldi

Oltre a sfruttare i Bonus bisogna anche sapersi muovere sul mercato. Il mercato è saturo di modelli, canali e forme di vendita di elettrodomestici, sia bianchi che neri. Le offerte sono presenti tutto l’anno e la concorrenza tra i rivenditori è agguerrita.

Tuttavia alcuni periodi dell’anno o alcune particolari promozioni si rivelano più adatte per cumulare prezzo conveniente e qualità del prodotto. Può essere il caso del negozio che svende tutto per liquidazione e/o rinnovo locale. Oppure pensiamo a giornate come il Black Friday, il Red Friday MediaWorld, l’Amazon Prime Day, i giorni senza IVA, etc.

Quanto ai mesi dell’anno, meglio puntare su quelli che precedono il rinnovo del punto vendita (o parco vendita, se canale online). Si pensi al primo autunno in vista delle forti vendite di fine anno. Oppure a gennaio-febbraio prima del lancio dei modelli che arrivano sul mercato all’inizio del nuovo anno. In tutti questi casi i rivenditori hanno necessità di fare spazio alla nuova merce e quindi saranno più propensi a vendere a maggiore sconto.

