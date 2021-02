I consigli e le informazioni per trovare lavoro in poco tempo

Con la crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, la ricerca del lavoro è sempre più diventata difficile e lunga. Molti si ingegnano nei modi più diversi per riuscire a presentare candidature e lettere di presentazioni varie senza però comprendere che serve una strategia alla base.

Questa permetterà di ottimizzare i tempi per riuscire a trovare un lavoro secondo le nostre aspettative e aspirazioni. Vediamo quali possono essere degli utili consigli e le informazioni per trovare lavoro in poco tempo.

Alla base della strategia c’è la preparazione. Nessuno, infatti, senza preparazione può essere assunto. Pertanto è fondamentale prendere certificati, diplomi, frequentate workshop per affinare le vostre competenze in merito al lavoro che scegliete di fare.

In questo modo sarà possibile anche espandere il vostro network partendo dai compagni di corso. Fondamentale, oggi curare il network di amici e colleghi soprattutto sui social.

L’importanza dei social e dell’esperienza sul campo

È importante che si conosca la vostra carriera, il percorso che avete fatto e volete fare e bisogna anche scriverlo in una lettera di presentazione. Questo, insieme ad un curriculum aggiornato e ad un ottimo profilo Linkedin, potranno farvi allargare le opportunità e farvi risparmiare tempo nella ricerca.

Non sottovalutate la possibilità di fare esperienza, anche se poco retribuita. È fondamentale all’inizio arricchire il curriculum. Fate stage volontariato e tutto quello che può essere utile per ottenere un’esperienza pratica sul campo in cui volete impegnarvi.

In questo modo potrete, nel tempo, acquisire conoscenze sul settore e sulla posizione lavorativa che desiderate e non smettete mai di apprendere in tal senso.

In poche parole diventate esperti nel vostro campo tenendovi aggiornati anche attraverso le community. Quindi unitevi a gruppi sia online ma anche offline e leggete molto.

Non dimenticate le soft skills

Infine, tra i consigli e le informazioni per trovare lavoro in poco tempo non dimenticate le soft skills. In particolare le abilità organizzative, di leadership e di comunicazione.

Limate e potenziate queste abilità che si possono apprendere interagendo con le persone nel contesto lavorativo. Infine non sottovalutate queste capacita: motivare le persone, essere multitasking, e parlare in pubblico.