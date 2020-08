Come rimuovere gli escrementi di uccelli dalla tua auto senza rovinarla. Si dice che porti fortuna se ti colpisce e facciamo tutti finta di crederci per non pensare all’azione successa. Quindi sorridiamo e subito in qualunque modo cerchiamo di pulirci. Ma gli uccelli hanno deciso di fare i loro bisogni sulla nostra macchina? Le opzioni sono ovviamente due o la si porta a lavare immediatamente oppure oggi vi sveleremo un trucco che farà al caso vostro. Ed è un trucco che eliminerà gli escrementi di uccelli dalla tua auto senza rovinarla.

Come rimuovere gli escrementi di uccelli dalla tua auto senza rovinarla

Ovviamente quando succede non è un piacere, ma sempre meglio che in testa. Gli escrementi di uccelli in realtà sono molto pericolosi per la nostra macchina. Infatti l’escremento essendo molto acido potrebbe rovinare la vernice dell’auto. E voi volendola pulire potreste graffiarla perché usate un metodo sbagliato.

Ecco qual è il procedimento corretto

Come prima cosa da fare è assicurarsi che l’escremento sia morbido, in modo da poterlo rimuovere facilmente dalla vernice. Prendi della carta di giornale e versa un po’ d’acqua sulla zona incriminata. Poi metti sopra qualche pagina di giornale piegata. Versa un’altra generosa quantità di acqua sopra i giornali. Lasciala in ammollo per circa venti minuti. Dopo venti minuti, puoi togliere i giornali e pulire con un panno asciutto.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se invece avete il vetro sporco non azionate subito il tergicristallo perché questo potrebbe peggiorare la situazione. Oltre che a sporcare il tergicristallo. Quindi la cosa che potete fare è prendere del sapone per i piatti e versarlo sull’escremento. Il sapone per i piatti è famoso per la azione sgrassante ed è anche molto delicato sulle superfici. Dopo aver messo del detersivo per piatti prendete sempre un foglio di giornale e iniziate a pulire con dei movimenti rotatori. In seguito prendere una spugna con dell’acqua e finite di rimuovere lo sporco ostinato dal vetro.