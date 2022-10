Come chattare in segreto su WhatsApp e come scoprire se il partner ci tradisce

Durante il lockdown l’app di messaggistica ha permesso a tante persone di restare in contatto con amici, parenti e colleghi di lavoro. Quante videochiamate abbiamo fatto per vedere i visi delle persone a noi care. Con il vantaggio che WhatsApp permette di risparmiare soldi, perché non si consumano SMS.

E con le bollette del gas che sono triplicate e quelle della luce che sono raddoppiate, ogni euro risparmiato è importante. Altrimenti il nostro budget per fare una spesa settimanale economica famigliare con 100 euro si riduce ulteriormente.

È importante sapere come scoprire un tradimento dal cellullare

WhatsApp pensiamo di conoscerlo, ma in realtà esistono delle funzioni nascoste che non tutti conoscono. Ci sono funzionalità che non sapevamo di poter usare su WhatsApp, infatti, che sono molto utili. Ad esempio, con WhatsApp potremmo fare anche dei sondaggi se, ad esempio, facessimo parte di qualche gruppo.

Come le famose chat di classe, quando si deve decidere qualche cosa riguardante i nostri ragazzi. Invece di fare numerosi messaggi, si vota direttamente sul sondaggio e in un attimo si avrà il responso. Qualcuno, però, usa anche WhatsApp per tradire.

Come scoprire se due persone chattano su WhatsApp

Perché è possibile sapere come chattare in segreto su WhatsApp. Così come scoprire se il partner ci tradisce. Come si fa a non far scoprire che si sta chattando con l’amante? La parola magica si chiama Secure Text Keyboard. Una app gratuita per iPhone e Android.

Una volta che avremo installato la nostra app, anche l’altra persona, con la quale vogliamo chattare in segreto, dovrà installarla sul suo cellulare. A questo punto, non dovremo fare altro che collegare l’app appena scaricata alla tastiera del nostro WhatsApp e il gioco è fatto.

Per non farsi scoprire dal partner ecco come chattare in segreto su WhatsApp

Come fare? Dovremo selezionare, in WhatsApp, la voce Impostazioni. Poi Generale, Tastiera, Aggiungi nuova tastiera, Seleziona Txt Keyboard, Seleziona Keyboard En. Per chattare segretamente non dovremo fare altro che cliccare sul simbolino dell’app che si trova vicino alla barra. Sul telefono resteranno dei messaggi preimpostati che sostituiranno quelli realmente digitati. Così da non insospettire il partner nel caso volesse controllarci il telefono.

Per scoprire, invece, se il partner ci tradisce mandando messaggi normali con WhatsApp, potremmo semplicemente usare il suo QR Code di WhatsApp. Come? Collegandoci a WhatsApp Web. Così facendo, potremmo leggere sempre, in tempo reale, i suoi messaggi senza che lui se ne possa accorgere. Anche in chat archiviate del suo cellulare potremmo scoprire se ne ha nascosta qualcuna compromettente.

