La scelta del profumo è una cosa molto personale che può richiedere anche molto tempo. Non è semplice trovare la fragranza che ci rappresenti al meglio e che ci faccia sentire bene. Il profumo che scegliamo di mettere sulla pelle è tanto importante quanto lo stile. Completa il nostro look e, in qualche modo, ci rende anche più sicuri di noi e a nostro agio. Ma, una volta scelta la nostra fragranza preferita, non basta solo sapere come farla durare a lungo sulla pelle. Bisogna sapere come conservarla per non trovarci con un profumo ormai deteriorato che non possiamo più usare.

Per far durare a lungo il profumo basta sapere dove e come conservarlo per preservarne la fragranza

Abbiamo già parlato dei punti in cui spruzzare il profumo per farlo persistere più a lungo sulla pelle. Ma se il profumo si è alterato con il tempo, difficilmente la sua fragranza durerà a lungo.

Il profumo scade? Non si può parlare di una vera e propria scadenza, ma in realtà il profumo non dura per sempre. L’alcol contenuto tende ad evaporare con il tempo, alterando così il suo aroma. In genere il PAO si aggira intorno ai 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi. Questo non significa, però, che non possiamo preservare con cura il nostro profumo e far sì che non si alteri per più tempo possibile. Vero è, però, che molto dipende dal tipo di profumo, non è solo una questione di marche o conservazione. I profumi più agrumati tendono a perdere più velocemente il loro aroma rispetto a quelli legnosi. Inoltre, gli Eau de Toilette e gli Eau de Cologne durano meno rispetto ad un Eau de Parfum o un’essenza. Questo, per la diversa concentrazione di aromi e alcol che contengono.

Come preservarlo al meglio

Meglio acquistare le confezioni più piccole rispetto a quelle grandi da più di 150 ml. Così eviteremo che il profumo rimanga aperto per troppo tempo e si deteriori più velocemente. Meglio, poi, tenere la boccetta lontana dalla luce e dalle fonti di calore, oltre che dai posti umidi. Gli sbalzi termici potrebbero andare a rovinare più velocemente la composizione della fragranza. Teniamoli in un armadietto al chiuso, evitiamo di agitarli e soprattutto richiudiamoli sempre.

Per capire se un profumo si è deteriorato possiamo sfruttare qualche stratagemma. Oltre al fatto che ci sembrerà durare molto meno, possiamo controllarne l’aspetto. Se prima era molto chiaro e ora ci sembra scuro, potrebbe essere il caso di sostituirlo. Invece di buttarlo, però, utilizziamolo su tessuti o per profumare l’ambiente, così non lo sprecheremo.

Quindi, per far durare a lungo il profumo, dobbiamo fare attenzione a dove lo posizioniamo in casa. In questo modo eviteremo che la fragranza cambi profumazione ed eviteremo di comprarne subito uno nuovo. Ora non ci resta che scegliere la fragranza che preferiamo e inebriare tutti con la nostra scia. Oppure possiamo creare una fragranza personalizzata, abbinando due profumi diversi e spruzzandoli in punti strategici.

Approfondimento

Chi l’avrebbe mai detto che il profumo che scegliamo ci dice quali sono le nostre qualità