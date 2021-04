Il vino è poesia, è arte, è (e ha) qualcosa in più rispetto ad ogni altro alcolico. Se la birra si associa generalmente a pizza e patatine tra amici, diversamente, il vino si associa a tutt’altro. L’immagine di una bottiglia scura, con un’etichetta importante e accompagnata da un bel calice rappresenta l’apoteosi per ogni sommelier che si rispetti.

A parte la “bella” bottiglia e la cantina rinomata, in realtà bisogna ammettere che non tutti siamo proprio degli esperti di vino. Per quanto alle volte ci ergiamo a grandi intenditori, purtroppo alcuni di noi dobbiamo riconoscere la nostra ignoranza in materia. Ma in questi casi, come si fa a scegliere un buon vino? È possibile farlo pur non capendoci niente? Certo che è possibile, scopriamo insieme come.

Come capire se un vino è buono senza essere esperti e senza guardare il prezzo

C’è chi sostiene che il miglior metro di giudizio sia il prezzo, per cui più è alto più buono sarà il prodotto. Se questo dato non è certamente falso, in verità non è neppure certamente vero. È ovvio che se acquistiamo una bottiglia da due euro non potremo aspettarci una qualità da stella Michelin. Tuttavia, ciò non vuol dire che un costo elevato sia sinonimo di qualità e di bontà.

E allora ecco che entra in gioco la tecnologia. In un precedente articolo (link qui) abbiamo elencato le nuove App che si occupano del tema e ci aiutano nella scelta della bottiglia migliore.

Tra queste c’è Vivino, un’applicazione molto utile che non soltanto ci suggerisce le cantine più buone, ma soprattutto ci aiuta mentre facciamo la spesa.

Tra tecnologia e genialità

La particolarità di Vivino rispetto ad altre applicazioni sta nella possibilità di scannerizzare l’etichetta della bottiglia per vedere le recensioni sul vino che intendiamo acquistare.

Le valutazioni vanno da una a cinque stelle, generalmente accompagnate da una piccola descrizione del prodotto.

Ecco come capire se un vino è buono senza essere esperti e senza guardare il prezzo. Anche questa volta il nostro smartphone ci è venuto in aiuto.