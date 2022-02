Quando si decide di fare una torta, si spera sempre che sia perfetta nella forma, squisita e degna di una pasticceria. Nonostante l’impegno, però, succede spesso che, una volta tirata fuori dal forno, si sgonfi o che un lato rimanga più basso dell’altro, sfatando così ogni sogno di gloria.

Per evitare che il risultato sia deludente, ci sono piccole accortezze di cui tenere conto per non incorrere in errori e compromettere la riuscita del dolce.

Consigli per la buona riuscita

Per avere una torta alta e soffice, è sufficiente seguire queste semplici regole:

gli ingredienti che di solito si conservano in frigorifero, come uova, latte, yogurt o burro, devono essere rigorosamente a temperatura ambiente;

le uova bisogna montarle almeno per 10 minuti con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Poi per evitare che si smontino, bisogna aggiungere poco alla volta gli altri ingredienti;

per un impasto più leggero e per evitare la formazione di grumi, setacciare sempre le polveri ed incorporarle a pioggia (farina, lievito, amido, ecc.);

per ottenere più morbidezza, si può sostituire una parte di farina con la fecola di patate. La quantità da sostituire è circa 1/3 del peso della farina;

non esagerare con il lievito: è sufficiente una bustina su 300 g di farina;

il forno deve essere preriscaldato e bisogna evitare assolutamente di aprirlo durante la prima mezz’ora di cottura;

ingredienti quali gocce di cioccolato o frutta secca vanno aggiunti alla fine ed è meglio infarinarli affinché non affoghino in cottura;

una volta cotto, lasciare raffreddare in maniera naturale per almeno un’ora.

Per una torta alta e soffice come una nuvola, ecco i consigli da seguire ed una ricetta da provare assolutamente

Di seguito la ricetta di una torta allo yogurt con crema al mascarpone squisita, alta e morbida.

Ingredienti:

250 g farina;

75 g fecola di patate;

200 g zucchero;

125 ml olio di semi;

125 g yogurt bianco naturale;

4 uova;

1 bustina di lievito.

Procedimento

Per prima cosa, separare gli albumi dai tuorli, montare gli albumi a neve e metterli da parte. In un’altra ciotola, mettere i tuorli con lo zucchero e montarli con la frusta elettrica. Una volta ottenuto un composto spumoso, aggiungere lo yogurt, l’olio e mescolare ancora. Successivamente aggiungere la farina e la fecola setacciate e amalgamare per bene per evitare grumi. Unire il lievito ed infine gli albumi, incorporandoli lentamente con movimenti dal basso verso l’alto.

In uno stampo dai bordi alti, imburrato o oleato, versare il composto e livellarlo in superficie. Cuocere in forno preriscaldato a 160° per 50 minuti. Lasciare raffreddare completamente, farcire internamente con la crema e spolverare la superficie con zucchero a velo.

Per preparare la crema sono necessari:

500 g mascarpone;

400 g panna fresca;

50 g zucchero;

una bacca di vaniglia.

Montare semplicemente tutti gli ingredienti con la frusta elettrica, fino ad ottenere un composto sodo e liscio, ed è pronta all’uso.

Non resta che preparare una calda tisana, da accompagnare al dolce, e farsi rapire dalla bontà.

Approfondimento

Ecco gli strumenti per decorare una torta di successo come fanno i grandi pasticcieri