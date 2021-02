Come capire se ci stanno spiando con microspie e cimici dentro casa nostra

Tutti noi abbiamo avuto, almeno una volta nella vita, l’impressione che si spiassero o ci controllassero dentro le mura domestiche.

Ovviamente mettere cimici e microspie è illegale, ma ciò non vuol dire che non accada. È una pratica messa in pratica da criminali che vogliono carpire informazioni personali o rubare i nostri dati.

Oggi vedremo come toglierci i dubbi e capire se ci stanno spiando con microspie e cimici dentro casa nostra.

Rilevare microspie e cimici

Potrebbe essere che siamo stati presi di mira da qualche criminale oppure che qualche membro della famiglia ci stia tenendo d’occhio tramite un investigatore privato. Qualcuno potrebbe cercare di carpire i dati dei nostri conti correnti oppure informazioni riservate sull’azienda in cui lavoriamo. In altri casi potrebbe essere un voyeur che spia per il semplice gusto di invadere l’intimità altrui. Ovviamente ognuna di queste pratiche è del tutto illegale.

Per fortuna esistono dei metodi efficaci per verificare i nostri sospetti. Se temiamo di avere cimici, microspie o telecamere a casa nostra dovremo seguire questi semplici metodi.

Innanzitutto, dovremo fare molta attenzione se gli oggetti sono stati spostati quando non eravamo in casa. Questo è il primo indizio che qualcuno sia andato a manomettere la nostra casa. Poi occorre sempre prestare attenzione ai suoni emessi dal telefono. Se sentiamo di frequente fischi e graffi l’apparecchio potrebbe essere sotto controllo.

Quando il dubbio è fondato

Se avremo seri dubbi che ci stanno spiando dovremo procurarci un rilevatore di microspie professionale. Questo apparecchio riesce ad intercettare la microspia e a collegarcisi. In questo modo avremo un segnale di ritorno che proverà la presenza dei dispositivi di registrazione. In commercio esistono anche rilevatori tascabili.

Le stanze solitamente prese di mira sono sono il salotto, il bagno e la stanza da letto.

Spesso chi le posiziona le nasconde in oggetti come libri, orologi, orologi, computer, tv, forni microonde, scarpe e cinture.

Se la situazione appare fuori controllo possiamo rivolgerci ad un servizio di bonifica professionale. In questo modo potremmo avere prove per procedere legalmente.

Con questo semplice metodo potremo capire finalmente se siamo spiati o se era solo una paranoia priva di fondamento. Lo scopriremo solo controllando ed effettuando verifiche accurate. Non sottovalutiamo mai i segnali e non esitiamo a procedere per vie legali, la riservatezza è un diritto!