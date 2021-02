Bere una buona tazza di caffè è una tradizione irrinunciabile per gli italiani: al mattino, dopo pranzo, nel pomeriggio questo rito ha radici antiche ed è sinonimo di condivisione.

Ma se il caffè fosse anche importante per la skin care ed un alleato per la pulizia per la casa?

Scopriamo insieme gli incredibili usi alternativi del caffè.

Per la cura della persona

Il caffè è uno dei protagonisti principali tra gli ingredienti per le maschere viso e trattamenti di cosmesi.

Grazie alle sue proprietà rassodanti, unito a miele, olio di cocco e zucchero elimina anche le cellule morte dello strato superficiale dell’epidermide e previene l’invecchiamento cellulare.

L’effetto sarà un viso più luminoso e sano senza aver ricorso a prodotti chimici.

È inoltre, un ottimo esfoliante per il corpo. Basterà semplicemente utilizzare alcune manciate di caffè, sfregandolo delicatamente con la pelle del corpo sotto la doccia per ottenere immediatamente una pelle più levigata, morbida e setosa.

Ancora, può essere definito un combattente: in effetti, effettuare impacchi di caffè in alcune parti del corpo aiuta e ridurre inestetismi e combattere la cellulite.

Contrasta anche la formazione di occhiaie e se utilizzato come impacco per capelli aiuta a scurirli naturalmente.

In casa e in giardino

Il caffè è, indubbiamente, un eccellente neutralizzatore di odori. Si può usare in una stanza, dentro l’armadio o perfino in macchina. Basteranno alcuni cucchiai in un sacchettini di cotone o per gioielli e il risultato sarà garantito.

Tra gli incredibili usi alternativi del caffè rientra anche la pulizia del parquet: basterà unirlo all’acqua e realizzare una crema da strofinare delicatamente su di esso per ottenere un effetto lucido e brillante.

Se si è amanti del giardinaggio e si desidera far crescere le proprie piante in maniera sana il caffè rappresenta uno splendido fertilizzante naturale. Ricco di potassio e magnesio, contribuisce con i suoi nutrienti alla cura e alla crescita delle piante.

Per la cura degli animali e non solo

Un utilizzo curioso del caffè attiene alla cura e al benessere degli animali. Esso è considerato anche come antiparassitario naturale , in quanto basterà strofinare l’ingrediente sul pelo dell’animale per contrastare l’arrivo di zecche e delle pulci.

È uno sgrassatore infallibile contro il grasso più difficile di griglie, pentole e padelle e un ottimo deodorante per eliminare l’odore di alimenti avariati dentro il frigo.