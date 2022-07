I social network hanno cambiato la società. Sono diventati un elemento della quotidianità. Persino l’approccio verso di loro da parte dei singoli è diventato un tema di studio. A volte, però, si ha voglia di tornare alla realtà, abbandonando il virtuale e lasciandosi alle spalle i propri account. Può, però, non essere facile individuare la strada per eliminare i propri profili. Qualora, ad esempio, lo si volesse fare per Instagram, la procedura non è complicata, ma nemmeno troppo immediata.

Basta, dunque, seguire i diversi passaggi per ottenere lo scopo di rimuovere il proprio account da una delle più popolari piattaforme social.

Come cancellarsi da Instagram ed eliminare definitivamente l’account

Quello che bisogna fare è accedere al proprio account Instagram da un browser. Da un programma, cioè, che serve per navigare su internet. Lo si può fare sia dal computer che dal telefono.

Cliccando sulla rotellina che funziona da collegamento al proprio profilo, si troverà la voce Impostazioni. Qui, in basso, si troverà la voce che consente di disattivare in maniera temporanea il proprio account. Qui si dovrà completare la procedura, in maniera tale da avere una disattivazione non definitiva dell’account. Cioè, rifacendo l’accesso, si tornerà ad avere a disposizione l’account, sebbene nel frangente a tutti gli altri risulterà come se si fosse cancellato definitivamente.

Eliminare definitivamente account Instagram

Non è semplicissimo, invece, individuare come eliminare definitivamente la pagina di eliminazione dal sito.

Si può, però, accedere al centro assistenza di Instagram. Qui si può scrivere nella ricerca “elimina account” e si dovrà accedere alla voce “Eliminazione dell’account Instagram”. Sarà la pagina in cui sarà presente un link alla pagina “Elimina il tuo account”. Li possiamo trovare “estendendo” una finestra con una freccia che arriva al rigo sotto la dicitura: “Ecco come richiedere l’eliminazione definitiva del tuo account”.

Da qui, adducendo una motivazione, sarà possibile completare la procedura. Sulla pagina precedente è anche specificato che serviranno 30 giorni prima che le informazioni siano eliminate al punto da non poter essere recuperate. Il sito, tra l’altro, consiglia di scaricare prima dell’eliminazione una copia delle informazioni.

Tante procedure a disposizione

Non resta, dunque, che ricordare come cancellarsi da Instagram ed eliminare definitivamente l’account, qualora un giorno se ne abbia voglia. Anche perché non è facile conoscere le tante procedure di cui si può avere esigenze per il proprio smartphone.

Ad esempio non tutti sono a conoscenze del fatto che è possibile fare un po’ d’ordine nella galleria. Questo si può fare seguendo i passaggi che consentono di nascondere i media che provengono da WhatsApp. Una vera e propria necessità se si considera le centinaia di immagini che si rischia di ricevere ogni giorno.

