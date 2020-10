Come calcolare velocemente la percentuale. A chi conosce le basi dell’aritmetica sembrerà una sciocchezza, ma questo trucco per calcolare velocemente la percentuale può rivelarsi una gradita sorpresa per i neofiti della materia. Anche nella vita di tutti quanti i giorni si incappa in situazioni nelle quali è doveroso sapere calcolare una percentuale. Si pensi ad un caso banale, cioè a quello costituito dagli sconti. Una sciarpa di vostro gradimento normalmente costa 50 euro, ma se la acquisterete entro un giorno x avrete modo di accedere ad uno sconto sul prezzo del 20%. Quanto è il 20% di 50 e quanto si pagherebbe utilizzando questo sconto?

Come calcolare velocemente la percentuale, il procedimento

Il procedimento comunemente adottato per calcolare la percentuale è quello di moltiplicare il numero di partenza (50) per la percentuale (20) e poi dividere il risultati per cento. Quindi: 50 x 20 = 1000 : 100 = 10. Il 20% di 50 è 10, quindi, scontata, la sciarpa costerebbe 40 euro.

Esiste, tuttavia, un metodo ancora più veloce per farlo e che vi consentirà, con un po’ di allenamento, di calcolare la percentuale nel giro di qualche secondo, nonché a mente. Presumiamo di dover calcolare il 20% di 840. Il 20% è il doppio del 10%, quindi dividete per 10 e moltiplicate per due. Il risultato ottenuto dividendo per dieci è 84, che moltiplicato per due fa 168. Quindi, il 20 % di 840 è 168.

Questo è un metodo alternativo, che in alcuni casi può risultare fruttuoso per effettuare più velocemente il calcolo. Come già detto, è tutta quanta questione di abitudine, dal momento in cui esistono diversi modi per raggiungere lo stesso risultato. E a volte trovarne uno più adatto al proprio modo di ragionare può risultare utile e permettere di sbrigare più rapidamente piccole faccende quotidiane, dal momento in cui una base di matematica torna spesso più utile di quanto ci si potrebbe aspettare. E se non è così, almeno si potrà studiare senza dovere sempre ricorrere alla calcolatrice, in maniera tale da allenare la mente.