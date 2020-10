Quello felino è un universo affascinante, include una varietà sorprendente di razze, caratteristiche e personalità diverse. I gatti sono capaci di incomparabile eleganza e al contempo di esilaranti bizzarrie.

Come succede in tutto il regno animale, esistono anche delle anomalie congenite e che, a prescindere dalla razza, conferiscono determinate caratteristiche riconoscibili.

Una di queste è l’albinismo, che può interessare tutti i vertebrati, ma le cui manifestazioni variano a seconda della specie.

Il gatto albino, bianco come la neve

I gatti albini sono privi di melanina e di conseguenza non c’è pigmentazione del pelo, della pelle, delle mucose e degli occhi. Inoltre, spesso i gatti albini sono parzialmente o completamente sordi.

Ecco perché se il tuo gatto è di questo colore potrebbe essere sordo. Non è una certezza, ma una possibilità.

Il gene responsabile della sordità è chiamato gene W (White). La presenza di questo gene si manifesta sempre con il colore bianco del mantello, ma talvolta anche con il blu delle iridi. Un gatto con pelo completamente bianco, occhi blu e pelle rosea, potrebbe essere sordo.

Precisiamo: non tutti i gatti candidi sono sordi, ma la maggior parte dei gatti sordi ha il pelo bianco ed occhi azzurri. Si parla di sordità congenita ovviamente, e non acquisita con l’età o in seguito a malattie o incidenti.

Se il tuo gatto è di questo colore potrebbe essere sordo. Non guardare solo il pelo

I gatti bianchi possono avere occhi gialli, verdi o blu, oppure avere eterocromia, cioè due occhi di colore diverso. Nella maggior parte dei casi, ad essere sordi sono i mici con almeno un occhio blu.

In questo caso il gattino ha circa il doppio delle probabilità di essere sordo. Un gatto bianco con entrambi gli occhi blu ha cinque volte in più questa probabilità.

In alcuni casi sono solo parzialmente sordi, ad esempio solo da un orecchio. Se il micio ha un occhio giallo e uno azzurro, ad esempio, può essere sordo dal lato dell’occhio blu e sentirci dall’altro!

A volte non notiamo nemmeno la sordità da un solo orecchio.

Se invece è totale, lo noteremo perché non reagirà ai rumori, anche se forti. Magari non si accorgerà quando rientri a casa se non ti vede, o non correrà se agiti il pacchetto di croccantini in un’altra stanza.

Un altro indicatore sono i miagolii, ad alto volume e particolarmente acuti e insistenti.

Non esiste un trattamento per i gatti con sordità ereditaria e c’è un’elevata possibilità trasmettano il difetto alla prole.

Come riconoscere e come prendersi cura di un gatto albino

In un gatto albino, la pelle è rosea, inclusi naso e orecchie. Le palpebre e le mucose sono chiarissime e vi si può notare una colorazione rosa o rossa. Il pelo è completamente bianco e molto soffice, mentre gli occhi sono azzurri. Se il tuo gatto è di questo colore potrebbe essere sordo.

Se c’è anche solo una piccola parte di pigmentazione nel pelo o nella cute, il gatto non è albino e probabilmente neanche sordo.

La mancanza di melanina comporta una elevata sensibilità ai raggi solari. Quindi il micio è più predisposto a scottature e tumori della pelle. Per lo stesso motivo potrebbe sviluppare fotosensibilità e problemi di vista. Allora bisognerà dargli riparo dal sole nelle ore centrali della giornata, ed eventualmente applicare un filtro protettivo. La scelta migliore è sicuramente quella di parlarne con il veterinario!

Se il micio è del tutto sordo, dovremo proteggerlo un po’ di più e potrebbe essere pericoloso lasciarlo in libertà. Questo perché non sentirebbe l’avvicinarsi di alcune delle minacce, come ad esempio cani o auto.

Per il resto, questi mici vivono una vita normale e sono di ottima compagnia.