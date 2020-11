Instagram e Facebook hanno letteralmente rivoluzionato le nostre esistenze in bene e, purtroppo, anche in male. Da una parte, queste piattaforme, infatti, ci hanno permesso di rivedere persone lontane e conoscere tutti i particolari delle vite altrui. Dall’altra ci hanno portato a vivere in uno stato di continuo controllo sociale da parte di persone che avremmo preferito sapessero della nostra vita.

Come bilanciare questi due effetti ed utilizzare al meglio queste piattaforme? Oggi ci occuperemo di una delle due piattaforme. E cioè, precisamente, come bloccare le persone indesiderate su Instagram spiegato in maniera facile passo per passo.

Instagram e il suo effetto sulla nostra vita

Instagram ha ammaliato gli italiani. In particolare le nuove generazioni. La possibilità di condividere foto e brevi video ha cambiato le modalità in cui ci si confronta. Ma non solo, anche il modo di relazionarsi giornalmente.

Allo stesso tempo, tuttavia, ha dato il via a nuove espressioni di persecuzione sociale. Persone che avremmo preferito dimenticare hanno iniziato ad avere la possibilità di interferire con la nostra vita. Alcuni sono diventati persino dei persecutori digitali. Al punto di interferire con la nostra tranquillità quotidiana a forza di reazioni sui social.

Come evitare, allora, di vivere male le nostre esperienze digitali? Esploriamo assieme come bloccare le persone indesiderate su Instagram spiegato in maniera facile passo per passo.

Come bloccare le persone indesiderate su Instagram spiegato in maniera facile passo per passo

Capiamo assieme come bloccare una persona sgradita su Instagram con il cellulare senza che ne venga mai a conoscenza. Prima di tutto, è necessario aprire l’app. Entrare, quindi, nella pagina della persona che vogliamo bloccare e cliccare sul tasto nell’angolo a destra.

Cliccare, poi, su “Blocca” e, infine, confermare la scelta cliccando di nuovo su “Blocca”. Così facendo un contatto indesiderato sarà incapace di vedere ogni nuovo post e interagire con noi.

Chiunque non voglia che persone non gradite non le raggiungano via messaggio non si perda i prossimi articoli a riguardo su ProiezionidiBorsa.