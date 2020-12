Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come gestire bene il tempo e riuscire a fare tutto quanto? Al giorno d’oggi è difficile concentrarsi sulle cose veramente importanti da fare. Tra le faccende di casa e lo smartworking, il tempo sembra realmente volare via. Ecco perché è importante capire come gestire bene il tempo e riuscire a fare tutto quanto. Capiamo assieme come.

Gestire bene il tempo inizia la sera

Gestire bene il tempo della giornata inizia con una attenta pianificazione. Prima di addormentarsi è importante pensare precisamente a che cosa si farà il giorno dopo. In questo modo si inizierà la giornata con la spinta giusta. Allo stesso tempo è importante dormire bene la notte. Ricerche americane hanno dimostrato che lavorare troppo e non dormire la notte incidono profondamente sulla produttività. Pianificare attentamente la settimana a tavolino aiuterà a trovare il tempo per dormire la sera e ad evitare cattive abitudini. Una volta svegliati è importante evitare di fare più cose alla volta. Meglio una lista di impegni consecutivi da finire uno dopo l’altro. Infatti, essere focalizzati è fondamentale per non perdere tempo e aumentare la performance. Ricerche dell’Università di Londra hanno infatti dimostrato che fare varie cose alla volta, come anche rimanere svegli la notte, diminuisce il QI delle persone.

Spegnere il telefono e prendersi delle pause

È importante sfatare un altro falso mito: gli stakanovisti non producono di più. Ricerche scientifiche pubblicate sul giornale americano The Atlantic hanno infatti dimostrato che una pausa di 20 minuti ogni ora di lavoro circa è salutare. La nostra mente ha infatti necessità di fermarsi per poter poi riprendere a lavorare meglio. Infine, è altamente consigliato scollegarsi dai social media e spegnere in generale, dove possibile, il cellulare. Il tempo passato al telefono è infatti spesso tempo mal speso: meglio utilizzarlo per in maniera produttiva.