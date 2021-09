A chi non è successo, almeno una volta nella propria vita, di aprire un’anta dell’armadio e rendersi conto di avere troppi vestiti. Spesso, si realizza anche che gli stessi sono sistemati senza un vero senso logico. Quanto sarebbe soddisfacente aprire il proprio armadio ed avere tutto ben organizzato e che ci agevola nella scelta dell’indumento da mettere? Grazie a questo articolo scopriremo come avere un guardaroba perfetto e profumato senza aver paura delle tarme.

Tenere o buttare? Questo è il problema

Problema più frequente, soprattutto tra le donne, è quello di accumulare vestiti su vestiti. A chi non è successo di ritrovare nell’armadio un capo con ancora l’etichetta del negozio attaccata? Questo accade perché ci si affeziona alle proprie cose e sbarazzarsi di quelle vecchie, per far spazio a quelle nuove, potrebbe rivelarsi un problema.

Bisogna prendere consapevolezza che far spazio nel nostro guardaroba potrebbe essere utile, non solo a noi, ma anche a chi ne ha bisogno. Donare abiti, scarpe, accessori ad associazioni, come ad esempio la Caritas, oltre a essere un gesto onorevole ci aiuterà a riorganizzare il nostro armadio.

Se non si sapesse da che parte iniziare, seguire questi semplici punti, potrebbe aiutare il nostro intento:

togliere tutti i vestiti dall’armadio e raggrupparli per tipologia (pantaloni, maglie, felpe, ecc..);

i capi che si deciderà di togliere dovranno essere divisi fra quelli da donare, gettare o vendere;

in presenza di abiti importanti, sia dal punto di vista affettivo che di valore, riservargli un posto speciale nel nostro guardaroba;

zero pentimenti. Una volta risistemati gli indumenti che si è deciso di tenere, quelli rimasti fuori non devono essere soggetti a ripensamenti.

Come avere un guardaroba perfetto e profumato senza aver paura delle tarme

Ora che il nostro armadio è ben organizzato con tutte le cose davvero essenziali, non resta che dargli quel tocco in più. Prendere un’arancia o un limone, infilando chiodi di garofano nella buccia, disponendolo all’interno del guardaroba. Questo farà si che, una volta essiccato, profumerà il mobile dissuadendo le tarme.

Per difendersi da quest’ultime si consiglia inoltre di inserire all’interno di un sacchetto della corteccia di cedro che le terrà lontane. Purtroppo, non ha efficacia contro le larve di questo fastidioso insetto.

Un secondo metodo per profumare il nostro armadio è quello di creare dei pot-pourri in sacchetti. Prendere in giardino o in erboristeria della lavanda, menta e petali di rose inserendoli in bustine di cotone o lino aiuterà ad aromatizzare i nostri cassetti.