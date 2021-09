La performance di Italian Wine Brands negli ultimi cinque anni è stata da capogiro. Con un +150% in un anno, +250% in tre anni e +390% negli ultimi cinque anni il titolo è stato uno dei migliori di Piazza Affari. Recentemente, però, dopo un ribasso di circa il 10% dai massimi storici sul titolo Italian Wine Brands potrebbero crearsi le condizioni per un rialzo di circa il 90%.

Come si vede dal grafico, le quotazioni si sono avvicinate al I obiettivo di prezzo in area 41,5 euro dal quale sono rimbalzate con veemenza. Le prossime sedute, quindi, saranno decisive per capire cosa succederà nelle prossime settimane.

La rottura del supporto in area 41,5 euro aprirebbe le porte per una discesa fino al II obiettivo di prezzo in area 33,8 euro. La massima estensione del ribasso, invece, passa per area 25,8 euro.

La ripartenza al rialzo, invece, passa per una chiusura settimanale superiore a 46,1 euro. In questo caso scatterebbe una nuova proiezione rialzista con I obiettivo di prezzo in area 53,6 euro. Gli obiettivi successivi a seguire si trovano in area 65,7 euro e 77,8 euro per un potenziale massimo rialzo di circa il 90%.

Alla base di questa ottima performance borsistica passata e delle enormi potenzialità future ci sono i seguenti elementi

Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita.

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

La situazione finanziaria di Italian Wine Brands è molto solida con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo, superiore a 2.

Per i quattro analisti che coprono il titolo la raccomandazioni media è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione media del 23%.

Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 20 settembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 44,8 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

