Come annullare un pagamento con carta di credito? Posso bloccare l’addebito che ho autorizzato su carta di credito o prepagata? In caso di truffa, come difendo? Avviare una operazione di blocco del pagamento è possibile ad alcune condizioni. Di seguito vi indichiamo la procedura da seguire in questi casi.

Se autorizzo al pagamento non posso più tornare indietro?

La carta di credito o quella prepagata sono degli strumenti finanziari di assai facile e comodo utilizzo. Esse consentono di pagare qualsiasi somma in qualsiasi posto senza il timore di non avere contanti a sufficienza. Tuttavia, tale rapidità con cui si esegue il pagamento potrebbe non lasciare spazio a dubbi o incertezze. O, ancora, potrebbe esporre i propri risparmi al rischio di truffa. In quest’ultimo caso, esistono delle strategie per potersi difendere dalle truffe come si legge qui.

Sono molteplici le situazioni in cui una persona decide di annullare un pagamento. Potrebbe verificarsi un errore nell’acquisto, il furto della carta, oppure un ripensamento dell’ultimo minuto. Insomma, quando si autorizza il circuito bancario ad assolvere al pagamento, si può anche ordinare un dietrofront? Come annullare un pagamento con carta di credito?

Quali alternative ci sono per annullare il pagamento

I ripensamenti in questo caso sono ammessi ed offrono due vie al risparmiatore che non intende più effettuare l’acquisto. Solitamente, l’istituto di credito presso il quale si possiede il conto corrente mette a disposizione almeno due alternative:

procedura di annullamento via web o App; blocco del pagamento tramite contatto con call center.

Se la propria banca offra un servizio di internet banking, questa soluzione è di sicuro la più rapida per bloccare il pagamento con la carta. Questa operazione avviene nel pieno rispetto del D. Lgs. 101/2018. Accedendo all’area dedicata è possibile compilare un modulo con le specifiche del pagamento che si intende annullare. Una volta che si eseguono queste operazioni, con un click si blocca il pagamento. Alcuni istituti offrono dei servizi più avanzati su alcune App studiate appositamente.

Il contatto con call center o con il numero di assistenza della banca consente di interagire con un operatore. In questo caso, è sempre utile munirsi di tutte le informazioni utili alla descrizione del pagamento che si intende annullare.