Il bonifico bancario è la modalità di semplice, veloce ed economica per trasferire dei soldi ad un’altra persona. E’ uno strumento di pagamento tracciato che ci consente di trasferire qualsiasi somma in brevissimo tempo e in maniera assolutamente lecita. Lo staff di Proiezionidiborsa ha recentemente indagato la possibilità di ricevere un bonifico senza avere un conto corrente. In questo articolo, invece, vedremo come ottenere la restituzione di un bonifico che abbiamo effettuato. A tutti noi può capitare di sbagliare un calcolo o confondere un indirizzo oppure un numero di telefono. Quando però facciamo un errore nel disporre un bonifico, il problema può diventare serio. Per questo motivo è importante sapere che il correntista può annullare un bonifico eseguito ed evitare di dover chiedere la restituzione al beneficiario. Vediamo insieme come annullare un bonifico e recuperare i tuoi soldi.

Lo storno

Ottenere il rimborso di un bonifico può essere un’operazione semplicissima. Soltanto, però, se ci accorgiamo dell’errore entro la fine della giornata di effettiva esecuzione del bonifico. Cosa significa effettiva esecuzione? Quando richiediamo un bonifico, la banca può chiederci la data valuta. Con questo termine le banche indicano il giorno in cui effettivamente i soldi verranno trasferiti dal nostro conto a quello del beneficiario. Normalmente questo trasferimento avviene lo stesso giorno della richiesta. Ma non sempre è così, per saperlo dovremo controllare la contabile consegnata in filiale o disponibile nell’home banking. Se ci accorgiamo dell’errore prima che i soldi siano materialmente trasferiti, basterà annullare l’operazione. Per farlo basta cercare la relativa funzione nella nostra area riservata del sito della banca o chiedere alla filiale. I soldi saranno subito nuovamente disponibili sul nostro conto e riceveremo indietro anche l’eventuale commissione.

Il richiamo

Se ci accorgiamo dell’errore dopo che il bonifico è stato eseguito, dovremo necessariamente rivolgerci alla nostra banca. L’istituto potrà richiederci spiegazioni in merito alla richiesta di annullamento. Per capire se si sia trattato di un semplice errore di digitazione o se siamo vittime di una frode, o di un malfunzionamento tecnico. La banca contatterà l’istituto del beneficiario per tentare l’operazione di richiamo che dovrà comunque essere autorizzata dal beneficiario. In caso di esito positivo la nostra banca provvederà a riaccreditare sul nostro conto l’importo del bonifico entro qualche giorno.

Quando non posso recuperare i soldi di un bonifico sbagliato

Abbiamo visto che in molti casi posso recuperare i soldi di un bonifico sbagliato. Vediamo ora invece come annullare un bonifico non sia possibile. Esiste infatti una tipologia di bonifico, detta “irrevocabile”, che non consente in alcun modo il richiamo. E’ un caso abbastanza raro che si utilizza ad esempio per le compravendite immobiliari. Garantisce al beneficiario che nessuno possa in alcun modo annullare l’ordine di pagamento. Ricordiamo che è molto improbabile sbagliare l’IBAN del beneficiario perché questo codice è provvisto di un meccanismo di controllo. Sbagliare una o più cifre impedisce al sistema di procedere e ci consente di correggere l’errore.