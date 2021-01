Andare in pensione a 64 anni di età e con un minimo di 20 anni di contributi è possibile, ma non per tutti. Si tratta della pensione anticipata contributiva entrata in vigore con la Legge Dini n. 335 del 1995. Questa misura, in vigore anche nel 2021, permette il pensionamento anticipato solo se il lavoratore ha determinati requisiti. Scopriamo come andare in pensione a 64 anni con 20 anni di contributo con il computo in Gestione Separata INPS.

Come capire se è attiva la Gestione Separata?

Il più delle volte, i lavoratori non sanno di essere iscritti alla Gestione Separata. In effetti, nella Gestione Separata INPS confluiscono le seguenti forme di lavoro:

a) collaboratori coordinati o continuativi;

b) amministratori, membri di collegi sindacali, revisori dei conti, eccetera;

c) collaboratori a progetto;

d) incaricati di vendita a domicilio (con redditi che non superano i 5mila euro l’anno);

e) titolari di assegni di ricerca;

f) assegni di attività di tutorato;

g) borse di studio;

h) spedizionieri doganali;

i) volontari del servizio civile;

j) lavoratori autonomi occasionali (con redditi che non superano i 5mila euro l’anno);

k) associati in partecipazione;

l) medici con contratti per formazione specialistica.

Quindi, è possibile che un lavoratore abbia una posizione aperta in Gestione Separata in base ad una tipologia di contratto sopra elencato. E se ha raggiunto i requisiti richiesti, può accedere alla pensione a 64 anni, facendo confluire i contributi nella Gestione Separata INPS.

Come andare in pensione a 64 anni con 20 anni di contributi con il computo in Gestione Separata

Per accedere a questa misura, bisogna che il lavoratore abbia:

a) un requisito anagrafico di 64 anni di età;

b) un’anzianità contributiva di 20 anni (che andranno a confluire nel sistema contributivo puro);

c) l’importo spettante dell’assegno pensionistico non può essere superiore a 2,8 volte l’assegno sociale INPS.

La pensione anticipata contributiva prevede che il primo contributo sia versato dal 1° gennaio 1996. Per ovviare a questo fattore temporale è possibile accedere al computo nella Gestione Separata. Ma anche in questo caso ci sono dei requisiti da verificare.

Infatti, la prima cosa è che il lavoratore sia iscritto alla Gestione Separata INPS (come sopra specificato). Inoltre, bisogna avere i seguenti requisiti:

a) meno di 18 anni di contributi prima del 1° gennaio 1996;

b) almeno 15 anni di contributi e almeno 5 versati dopo il 31 dicembre 1995.

Quindi, come andare in pensione a 64 anni con 20 anni di contributi con il computo in Gestione Separata? È possibile se il lavoratore ha i requisiti sopra elencati. Questa misura permette di confluire i contributi interamente nella Gestione Separata. Inoltre, l’assegno pensionistico è calcolato con il sistema contributivo puro.